花旗銀行獲權威財經雜誌《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia）評選為2021年「最佳國際銀行」與「最佳國際投資銀行」兩項大獎，這也是花旗銀行連續第25年榮獲《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」大獎，同時第4次奪下「最佳國際投資銀行」殊榮。

因應集團全球業務策略調整，花旗台灣董事長莫兆鴻再次強調，近60年，花旗在台灣的營運表現成功亮眼，我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。在我們將台灣營運進行轉型以掌握未來成長機會的同時，我們將持續運用花旗獨特的全球網絡和創新能力，提供全方位的企業金融產品及服務，以協助客戶達到永續成長與進步。

《金融亞洲雜誌》於5月底宣佈花旗為台灣「最佳國際銀行」及「最佳國際投資銀行」。花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻非常感謝《金融亞洲雜誌》的肯定。他表示：「2020年因為新型冠狀病毒肺炎疫情大流行，全球經濟遭受嚴重衝擊，整體經營環境出現嚴峻挑戰。花旗能再次獲得由獨立機構頒發的獎項，持續四分之一個世紀不間斷，實屬不易，這是所有花旗台灣同仁共同努力的成果。」

花旗(台灣)無論在企業金融業務或消費金融業務上仍有出色的表現。企業金融暨投資銀行事業群於去年成功參與並完成多起重大併購案與資本市場交易；而隨著去年台灣資本市場和交易量動能增加，吸引許多外資投入，花旗台灣在託管服務中占主導地位，為台灣第一大保管銀行。在消費金融業務方面，花旗積極引進數位創新計畫與服務，提升數位競爭力；財富管理事業亦展現成長動力。

花旗在台灣持續推動ESG（環境、社會與治理）理念，並支持政府「五加二產業創新計畫」，將資金引導至綠能科技、循環經濟等產業。根據金管會資料顯示，花旗於2020年底相關放貸金額約新台幣 588億元，居外商銀行第一。此外，花旗積極關注氣候變遷，自去年底至今年初與非營利組織陸續推出一系列「花旗台灣青年氣候培力行動」，邀請集團永續長Val Smith與國內外重量級講者分享ESG及氣候趨勢，鼓勵年輕世代深入探索氣候變遷議題。

(中時 )