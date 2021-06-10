台中市黎明公園籃球場改善工程日前動工，在地黎明里長廖福田向市議員張耀中投訴，不滿施工商將施工區域的籃球場刨除後，將碎石及廢棄物傾倒在籃球場外原本的草地，變成一灘爛泥。運動局指出，因鋪面工程界石施作需先開挖土石方，待鋪面瀝青鋪設及外圍緣石完成後即會回填。

張耀中說，他獲廖里長電話說黎明公園全毀了，籃球場工程雖然持續進行中，但一旁槌球草地被施工單位破壞殆盡，現況寸草未留；他緊急找共同爭取工程補助的立委張廖萬堅服務處人員到場會勘，發現現場一片狼籍及有堆置部分工程廢棄物和爛泥共存的光禿草地一面。

張耀中表示，工程經費約300萬元，中央補助120萬，地方負擔170餘萬，看似簡單的籃球場鋪面改善，為何會弄到破壞其他公園區域，不僅觀感不佳，也讓市民懷疑原本綠草地還會回來嗎？他要求運動局要儘速釐清相關責任，要求相關單位將原本的草地復原。

黎明里長廖福田說，槌球草地是黎明里長輩愛用的休閒設施，雖然現在三級警戒期間不得外出戶外群聚，但打開家戶窗戶看到草地光禿被破壞，他還是替里民覺得很傷心難過，只盼草地儘速復原。

運動局指出，黎明公園籃球場鋪面與籃球架老舊，運動局爭取中央「前瞻基礎建設計畫」補助經費改善，工程已於今年5月7日開工，預計7月完工，因鋪面工程界石施作需先開挖土石方，待鋪面瀝青鋪設及外圍緣石完成後即會回填。

運動局強調，施工廠商為避免堆積造成塵土飛揚，將開挖的土石方暫置外側鋪平，考量近期天候不佳未能施工回填，暫時堆置於草皮上；市府已要求廠商須於一週內清除草皮上土石，並恢復原狀，若發現草皮枯死，廠商須負責補植，並依契約規定扣罰。

(中時 )