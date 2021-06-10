行政院顧問丁怡銘被指控用特權施打疫苗，行政院今澄清丁怡銘屬於第二類施打對象，行政院發言人羅秉成說，防疫決策跟執行是一體的，不要泛政治化；衛福部次長薛瑞元也表示，丁怡銘跟防疫指揮官陳時中有經常性密切接觸，符合優先施打資格。

羅秉成解釋，丁怡銘屬於第二類「維護防疫能量」的施打對象，這其中就包括中央跟地方的防疫官員，都屬於第二類施打順序，丁怡名是政務顧問，參與防疫相關決策跟會議，跟行政院院長以及防疫指揮官，從5月以來就密集開各種防疫會議，「他是中央防疫官員沒有問題。」

羅秉成說，防疫的決策跟執行人員是一體的，沒有前線後線之分，如果要解讀說丁怡名不是第一線防疫人員，就不屬於第二類，「這是過度解讀，理性討論不要泛政治化解讀。」

薛瑞元表示，中央及地方政府防疫人員，是維持防疫體系運作的重要官員，指的就是相關的指揮系統；丁怡銘在防疫體系扮演的角色，他參與了防疫相關的重要的會議，跟陳時中也有經常性密切接觸，因此他符合資格。

(中時 )