台中火力發電廠運煤輸送帶10日6時50分發生火警，大批黑煙竄出蔽天，長達276公尺的輸送帶不敵猛烈火勢，從15公尺高處塌陷十分驚人。台中港務消防隊表示，火勢雖於近10時控制，由於現場煤灰很多仍持續悶燒，終於在11時50分處理殘火完畢，燃燒面積約4000平方公尺。台中市環保局指出，現場空品監測PM2.5達90微克／立方公尺，周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反《空汙法》第32條規定，處最高500萬元罰鍰。

中火運煤輸送帶今日早晨起火，台中市環保局獲報後立即前往了解，該局表示，中火使用的生煤由船運抵達碼頭後，藉由密閉式輸送設備將生煤輸送至生煤堆置場貯存、再由密閉式輸送設備將生煤輸送至發電機組，此次是生煤堆置場前的輸送設備發生火災。

環保局指出，稽查人員除立即到場，也同時指派空品監測車前往下風處監測，因當地氣象狀況風向為北北東風，且依空氣微型感測器發現下風處空品已受火災影響，加上下風處鄰近彰化縣，已透過中部7縣市合作平台通報彰化縣環保局，加強空品監測及適時通報可能受影響的民眾。

現場經空品監測發現PM2.5達90微克／立方公尺，且周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反《空汙法》第32條規定，處最高500萬元罰鍰，並持續督促中火做好相關善後工作。另，為避免消防廢水外流，現場已叮囑中火做好圍堵收集措施，環保局將持續了解現場狀況、監測空品影響情形，並適時通報彰化縣環保局同步掌握。

(中時 )