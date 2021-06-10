顧及特教生學習資源有限，新北各校特教老師自發性準備教材裝箱，將學習百寶箱宅配到府送給學生。（新北市教育局提供）

本土疫情升溫，全級停課時間至學期結束，新北市教育局除了規劃遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公用頻道等方式學習外，為顧及特教生需求，結合各校教師自發性準備教材裝箱，將學習百寶箱宅配到府。

新北特殊教育學校教務主任程臻寧表示，學校學生多是中重度障別的孩子，受限學習能力或家中環境，無法使用適當教材線上學習，因此老師們集思廣益，事先製作教材，製作學習資源超連結、QRcode，並將學習單、操作教具和自學說明手冊等教材，裝箱寄送給學生，也提供學生遠距學習建議，讓特教生在家可依循專業治療師提供的活動設計，維持身體機能訓練。

設有集中式特教班的泰山高中組長廖璿表示，老師在鏡頭前進行美術課程，學生家中卻沒有美術媒材；老師在鏡頭前示範玻璃清潔課程，學生也沒有適當清潔工具可進行操作，平時課堂提供的學習材料，對少數學生的家庭是困難重重，進而影響在家學習成效，線上學習百寶箱不僅是學習材料，更是老師對學生滿滿的愛心與關懷。

新北特教學校學生喜藏（化名）表示，收到學習百寶箱後相當開心，覺得親切又熟悉；喜藏媽媽則表示，特教孩子在家中需想辦法找事做，否則會慢慢退化，學校寄來的百寶箱非常用心，讓小孩能持續學習和運動。

教育局長張明文表示，防疫是一場長期抗戰，除了保障學生的受教權外，各校教師也相當重視學生身心健康，學習百寶箱的課程都是特教老師用心規劃的，也是老師對學生的關心，盼特教生能達到停課不停學，不受資源限制，持續學習。

(中時 )