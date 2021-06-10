美國政府今天公布內部調查顯示，去年夏天強制驅離白宮前示威者的決定，並非受到時任總統川普打算前往現場手持聖經發表談話的影響。

美聯社報導，這份由內政部督察長發布的報告總結認為，美國公園警察（U.S. Park Police）在去年6月1 日驅離示威群眾，是為了讓承包商開始架設新的圍籬。

示威者當時抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd ）遭明尼阿波利斯警察用膝蓋壓住頸部約9分半鐘而死，人群被胡椒彈與閃光彈驅離後半小時，川普即在蔓延的胡椒氣味下走過拉法葉公園（Lafayette Park），手裡拿著聖經在聖約翰教堂（St. John’s Church）前發表簡短談話。

督察長葛林布拉特（Mark Lee Greenblatt）今天公布報告時聲明指出，公園警察原本就計劃清空此區，且是在「知道總統可能前往公園前數小時就展開施工計畫」。

報告認定驅離決定有其必要，不過現場執法單位彼此溝通不良，也未向示威者警告將進行取締行動。多個不同的執法單位提前行動，直到他們開始與示威者周旋，群眾才獲警告。

報告詳述去年6月1日監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）的派遣隊如何姍姍來遲，未聽取簡報即朝示威者發射胡椒彈，「違背公園警察事件指揮官的指令」。

報告指出，「公園警察和特勤局（Secret Service ）並未共用無線電頻道溝通」，並認定「溝通與協調不良可能導致行動上的混亂」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100610

(中央社)