彰化女中參加第7屆國際數學建模挑戰賽，在兩岸四地共690多支隊伍中脫穎而出，是唯一入圍的台灣隊伍。（彰化女中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化女中參加第7屆國際數學建模挑戰賽，在兩岸四地共690多支隊伍中脫穎而出，是唯一入圍的台灣隊伍。（彰化女中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化女中參加第7屆國際數學建模挑戰賽，在兩岸四地共690多支隊伍中脫穎而出，是唯一入圍的台灣隊伍。（彰化女中提供／吳敏菁彰化傳真）

國際數學建模挑戰賽是全球中學生的國際性新型數學建模競賽，今年邁入第7屆，彰化女中力拚大陸港澳，以”「經｣「疫」求精” 自選題目，針對疫情與各國防疫政策的關係建立數學模型，並對疫情下的封城與鎖國做出經濟預測之數學模型，勇奪中華賽特等入圍獎，是台灣唯一入圍的隊伍。

彰化女中數學科老師王文惠指導高二數理資優班學生李絜綾、蔡沂璇、陳映彤、黃筠庭參加第七屆國際數學建模挑戰賽IMMC2021中華賽區答辯決賽，在690多支隊伍中脫穎而出。在120小時內寫出數學建模論文。並獲邀進入前24強雲端答辯賽中，是唯一的台灣隊伍，獲此殊榮，可說是「台灣之光」。

參賽學生李絜綾說，往年這個比賽會去香港，今年因疫情改成線上答辯，雖少了親臨現場的緊張感，但在線上看到每組的呈現與答辯，評審甚至或以英文提問，見識到國際賽規格，也激勵她們鬥志與多元思考。

學生陳映彤說，最大的收穫不只是得到國際獎項，而是透過這個比賽，得以和兩岸四地的同齡人一同交流，開拓視野。蔡沂璇則表示，透過這次比賽，更加了解疫情與政府政策之間的關聯，黃筠庭說，要繼續朝向國際前進，感謝很多人，尤其是數學老師在背後支持，獲得很多珍貴的經驗。

指導老師王文惠指出，彰女數學科團隊經過多年的努力，近年來不僅在國內數學建模賽，頻獲全國金牌的好成績，也在國際競賽中展頭露角，此次將數學與疫情結合，建立數學模型公式探討「各國防疫政策」，並預測封城鎖國帶來的經濟影響，切合時事，深獲評審青睞。

(中時 )