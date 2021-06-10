台灣疫情嚴峻，疫苗短缺，高雄長庚醫院兒童內科主治醫師徐嘉賢指出，國外研究新冠肺炎重症病患，有很高比例會合併肺炎鏈球菌，並增加死亡率，呼籲大家除了施打新冠疫苗外，接種13價肺炎鏈球菌結合型疫苗也很重要。

徐嘉賢醫師日前於個人臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》表示，疫情期間除了施打新冠疫苗之外，接種13價肺炎鏈球菌結合型疫苗也很重要。徐嘉賢針對13價肺炎鏈球菌結合型疫苗舉例，去年疫情剛爆發時，國外一直陸續有報導研究指出，新冠肺炎重症病患中，有很高的比例會合併肺炎鏈球菌，而增加死亡率。

徐嘉賢進一步指出，因為流感及10幾年前爆發的SARS，都有很高比例會合併肺炎鏈球菌，加重重症的發生率，美國播柏克萊大學曾發表研究顯示，施打肺炎鏈球菌結合型疫苗，對於降低新冠病毒住院的死亡率有相關性。

因此徐嘉賢建議，家中若有孩子、長輩或是氣喘患者、慢性肺部等疾病，可以施打13價肺炎鏈球菌疫苗，增加自己保護力，同時也保護家人。

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(中時新聞網)