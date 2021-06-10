時力立委邱顯智8日質詢衛福部長陳時中，是否鼓勵進口居家快篩試劑，陳時中一度動怒說「廠商要進口，沒進口要審查什麼」，台灣預防醫療學會理事長陳宜民今天踢爆，食藥署在6月7日才訂出廠商申請居家快篩試劑的審查準則，且據側面了解，當初食藥署和廠商討論時，官員竟擔心民眾若篩檢陽性躲在家裡，凸顯政府顢頇心態。

國民黨今天舉行「國際媒體認證低篩成防疫盲點，陳時中不該再擋！」記者會。（國民黨提供）

文傳會主委王育敏指出，台灣拒絕普篩的策略，被國際媒體認為是台灣防疫的關鍵盲點之一，政府應該盡快放行快篩試劑，讓民眾了解自己健康狀況，尤其最近很多人在死亡後才發現確診，各地群聚感染情況嚴重，顯示病毒跑在我們前面，陳時中不要再阻擋了，讓台灣可以普遍使用快篩試劑。

陳宜民說，截至6月8日，通過食藥署緊急授權的抗體快篩有6家、抗原快篩有11家，但疫情指揮中心直到5月底才訂出企業快篩準則，且要求醫事人員快篩，他覺得這有點大砲打小鳥，且讓忙於照顧病患的醫師蠟燭兩頭燒。

文傳會副主委王鴻薇表示，各國推居家快篩包、檢測得來速，鄰近香港、韓國、日本、新加坡等國均可在藥妝店、超市等買到快篩試劑，便利的居家篩檢，可減少民眾外出採檢時可能增加的染疫風險，也可降低快篩站的篩檢人潮，更可以達到及時防堵、降低潛在感染源散播病毒，避免出現無症狀感染者無法受到良好照顧的猝死。

對於治療藥物的部分，陳宜民指出，國民黨團曾在5月17日函文詢問瑞德西偉儲存量，但指揮中心隔一周後才回覆於5月17日採購21000劑，但這只能給3000人施打，後來更荒腔走板，要醫療院所專案申請，食藥署才能運送瑞德西偉給醫療院所使用，造成急救確診者緩不濟急，甚至得放棄急救悲劇。

國民黨要求，政府應說明目前單株抗體藥物採購數量是多少？現有儲備量是否足夠？瑞德西韋目前是否已分派至所有專責醫院？隨著確診數不斷上升，目前採購的數量是否足夠？

(中時 )