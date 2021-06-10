一名吳姓男子欠債遭地下錢莊追殺，異想天開想進監獄躲債，109年4月躲在北部山區，因饑餓多天，闖入一處民宅內搶劫，屋主老夫婦得知他為躲債多日未進食，不但好心煮麵給吳男吃，還偷塞給他3000元，讓吳男哭著道謝要求報警抓他，但吳男服刑出獄後，當天又用同樣手法闖入高雄一處民宅想要再度進監獄，高雄地院審理後認為，吳男因有苦衷沒有強盜犯意，但仍犯強制罪嫌，因此判處10月。

去年他躲在山裡多日後搶劫一對老夫妻，他們知道吳男隱情後發現他多日未食，煮麵讓他吃飽後才報警，還怕他進牢裡沒錢又給他3千元，吳男紅著眼眶謝謝老夫妻。關了10個月後，吳男出獄當天又再犯案，自白犯加重強盜罪希望被重判，但高雄地院認為他無強盜犯意，僅依強制罪判刑1年6月。

根據判決書記載，吳姓男子因積欠錢莊債務遭緊逼追債躲在北部山區，為求避往監獄羈押、服刑，於民國109年4月4日14時50分許，闖入山區一對老夫婦住處，將鐮刀置於餐桌上，向老婦恐嚇「你不要過來，拿錢給我」、「給我錢，我要跑路，給我1,000塊」，老婦害怕下當場交付1,000元。

但這時丈夫聽到怪聲查看，吳姓男子表示遭人追債，已經餓到沒力，自己只是要透過這招進監獄躲債，經過一番交談後，老夫婦見吳男已多日未吃東西，立刻煮麵給吳男吃，吃完麵後，吳男請男主人在客廳打電話報警後就留在屋內，等待警察前來緝捕。

老夫婦見吳男相當可憐，還拿1張白紙寫下男主人之名字、地址、電話給他，囑咐未來有什麼困難可以告訴他們，也可以幫他；吳男這時才娓娓道來，因父母雙亡、無經濟來源、在山上躲藏避債，老夫婦立刻又私下塞了現金3,000元給他，讓吳男感動不已。事後老夫婦還向檢察官求情，表示3000元是他們給的，與先前欲搶的1000元無關。

但吳男服刑10個月後，又在出獄當天，闖入高雄市一處許姓男子住處，持小鐮刀向許男恫稱不可妄動，並強迫交出現金新臺幣3,000 元，接著吳嫌又主動要求許男打電話報警，員警趕到場後，吳嫌立刻向警方坦認自首犯行。

許男出庭時證稱，因為吳嫌剛出監，還想再入監，並堅持要求他打了2 次電話報警，員警到場後，吳男還故意拉手給警察看，所以他認為吳男可能很想要再次入監。而吳男則向法官表示，「因為我有苦衷，我要讓監獄關住我，因為如果放我出去，我會死在外面」。

法官審理後認為，吳男刑執行完畢出監，因無家可歸，身無分文，為求入監羈押、服刑，萌生故意犯罪之動機，持鐮刀恫嚇被害人，並無強盜犯意，因此依照強制罪嫌判處10月。

(中時新聞網)