因疫情影響，全國各級學校及課後照護機構配合停課，學生仍須在家中進行遠端線上學習，在響應停課不停學的同時，昂貴的電腦設備及匱乏的網路環境，對於偏遠地區以及資源缺乏的家庭更是一大挑戰。因此，明泰科技文教基金會與台積電慈善基金會決定合捐千台網路分享器及網路資源，透過與縣市政府教育局處及校長的合作，幫助需要的學生做遠端學習。

明泰科技總經理林裕欽表示，有鑒於偏鄉地區從公部門所分配到的教育經費不足，導致學生無法擁有都市學校的學習環境。明泰希望能在疫情的艱困時期，運用網通本業幫助偏鄉停課不停學。

台積電慈善基金會董事長張淑芬認為，疫情下的偏鄉弱勢教育缺乏軟硬體設備，基金會將捐出一千台筆電，並得到明泰科技支持，合捐千台網路分享器，已先提供給高雄市政府，緊接著台南、雲林、彰化、屏東等地也都會收到。

第一批的網路分享器及相關硬體設備已在台積電慈善基金會及相關單位高效率的作業下，於6月4日抵達高雄市政府教育局，並火速進行設備發放及安裝，希望能讓學生能盡速得到完善的學習環境。

事實上，自去年起，台積電慈善基金會即攜手明泰支持偏鄉教育議題，希望能讓偏鄉學生也能享受網路科技所帶來的便捷生活，從而為南投縣信義鄉雙龍國小打造無疆界的網路教室、捐贈網路分享器，林裕欽日前也親自出席並參與學習分享會。

明泰科技文教基金「以行動通信為核心」，為了縮短城鄉之間的資訊落差及偏鄉資源不足問題，也持續思索教育的平等，也同時看見城鄉的差距與社會的公平性，著眼於此，林裕欽表示，希望能藉由提供明泰科技網通相關產品與熱心志工服務等方式，幫助偏鄉學生進行多元學習，也讓偏鄉的科技教育可以與世界接軌。

(工商 )