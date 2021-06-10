【推薦賽事: 6/11(五)，01:10 西雅圖水手＠底特律老虎】西雅圖水手與底特律老虎這兩支同樣邁入重建期的球隊，本週在底特律進行今年雙方的第二個系列賽。前一個系列賽水手在主場遭到老虎橫掃，三戰合計僅攻下3分，攻擊火力低迷。屋漏偏逢連夜雨，水手主力打者近期相繼進入傷兵名單，打線薄弱的水手要在客場報一箭之仇困難重重。

上季攻擊效率排名聯盟倒數第三的水手，本季進攻狀態依舊低迷，目前團隊攻擊指數0.649在聯盟敬陪末座。上季破繭而出的新秀路易士(Kyle Lewis)，因膝蓋傷勢仍無法上場，備受球團期待的二壘手摩爾(Dylan Moore)也已經在傷兵名單待了將近一個月，兩名年輕主砲持續缺陣，讓水手打線調度更顯得捉襟見肘。此外，水手本季一直缺乏稱職的開路先鋒，陣中第一棒克勞佛打擊率0.263、上壘率0.326，顯然不是合格的攻勢發動機。在攻擊串聯度不佳、打線又缺乏長程砲火的情況下，水手得分能力遲遲無法提升。

老虎今年打擊成績同樣慘烈，團隊攻擊指數0.662聯盟倒數第二，例行賽進行超過三分之一，陣中仍沒有打者的全壘打數達到兩位數，長打火力低落。不健康的薪資結構是老虎陷入窘境的主因，老虎今年團隊薪資總和只有8500萬美金，但老將「米糕」卡布瑞拉(Miguel Cabrera)的年薪就高達3000萬美金，米糕在2012、2013年連續兩季榮獲美聯MVP後，與老虎簽下8年2.48億美元的延長合約，但米糕表現逐年下滑，本季只繳出打擊率0.197、5發全壘打的慘淡成績，與身價完全不匹配。此外，老虎農場養成能力不佳，近年升上大聯盟的新秀成長大多不如預期，因此青黃不接的打線在聯盟缺乏競爭力。

水手此戰預計派出謝菲爾德(Justus Sheffield)先發，謝菲爾德今年表現不若上季強勢，本季每局被上壘數(WHIP，Walks And Hits Per Inning Pitched)高達1.573，導致防禦率來到生涯最糟的4.77，整體壓制力並不理想。至截稿日前，老虎仍未公布此戰先發投手，筆者依照投手輪值推測應會由斯庫巴爾(Tarik Skubal)先發，斯庫巴爾今年開季狀況並不穩定，前6場先發防禦率高達6.14，但進入5月後慢慢改善控球不穩的問題，表現也漸趨穩定，近6場先發的防禦率僅有3.33，平均每九局三振數也高達14.0，是老虎先發投手群中近期表現最穩定的。

水手近10場作客只拿下4勝，不僅打線不給力，牛棚表現也慘不忍睹，6月6日面對天使一役，先發投手菊池雄星因傷退場後，牛棚在短短4局內丟了12分之多，球隊戰力處於低潮期。老虎打線雖然同樣不濟，但斯庫巴爾近況穩定，面對水手殘破不堪的打線，還是佔有一定優勢，筆者看好老虎能在主場守下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。另一方面，老虎主場克邁利卡球場(Comerica Park)幅員遼闊，中外野距離達到420英尺，左右外野最深也有到370英尺，今年場均全壘打數量僅有0.6，是30個球場中第二低的。而水手打者今年擊出滾地球與飛球的比例是0.69，擊球型態大多為飛球，攻擊狀態不佳的水手在老虎主場恐怕更難攻下分數，筆者加碼推薦投注「客隊得分大小-小分」。

(中時新聞網)