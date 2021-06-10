63歲男星萬梓良早年演出電影《大頭仔》獲得金馬影帝殊榮，2016年他自曝罹患糖尿病打算暫離演藝圈養病，不久後又復出。最近微博上傳出他重出江湖參加商演，可見他帥氣白西裝上身，演唱〈可可托海的牧羊人〉，期間他一個腳步站不穩，差點跌落舞台，幸好後面一直有工作人員攙扶，才沒發生意外。

萬梓良年輕時參加香港麗的電視藝員訓練班，之後畢業出道，演出過《太極張三豐》，之後憑《男與女》、《流氓大亨》展露頭角，1988年更以《大頭仔》在金馬獎上封帝，他更是「星爺」周星馳的伯樂之一，傳聞當年星爺拍第一部電影酬勞不理想，是萬梓良介入斡旋後才讓周星馳接下工作。

萬梓良登台差點跌倒畫面流出。（圖／翻攝自微博）

1992年萬梓良與因戲結緣相戀的恬妞結婚，周星馳更擔任伴郎，但4年後兩人就宣告離婚，2002年萬梓良再婚，與大陸空姐老婆郭明黎再婚，兩人育有一子。2010年因拍攝電影《翡翠明珠》，萬梓良與前妻恬妞再度合作，詢問兩人當年婚變主因，萬梓良自認有錯，表示：「恬妞是個不錯的女人，或許大家無緣，我很對不起她」。

萬梓良與恬妞當年一段情備受關注。（圖／中時資料照片）

5年前萬梓良分享被糖尿病纏身，去年他接拍電影《麥路人》與郭富城再次合作，為了適應夜間拍戲，竟然私自決定停藥，只為不耽誤拍攝進度，讓郭富城十分訝異。近日萬梓良在大陸登台畫面在微博流出，可見他唱歌唱得十分投入，還一度踩空差點向後翻，幸好工作人員扶著他，萬梓良也敬業地裝作沒事繼續演唱，讓觀眾與網友看了都為他捏一把冷汗。

(中時新聞網)