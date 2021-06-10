大陸公安部6月10日舉行新聞發佈會，通報深入開展打擊文物犯罪專項行動的工作舉措及成效情況。

公安部刑事偵查局二級巡視員鄭翔在發佈會上介紹，近年來經公安機關的依法嚴厲打擊，文物犯罪發案勢頭得到一定遏制，但是在巨大非法利益的驅使下，仍有犯罪團伙頂風作案，仍有犯罪嫌疑人鋌而走險，文物安全形勢不容樂觀。

一是重大文物犯罪案件時有發生。中國不可移動文物數量大、分布廣，很多古遺址、古墓葬、石窟寺等都地處偏遠，安防工作難度大，當前民間收藏熱度不減，文物非法交易、非法收藏亂象叢生，一些犯罪分子仍在伺機作案，實施盜掘、盜竊等文物犯罪，甚至將黑手伸向全國、省級重點文物保護單位。去年8月開展的新一輪專項行動以來，追繳一大批珍貴文物，其中一級文物有56件，具有很高的歷史、藝術、科學價值。

二是文物犯罪職業化、智能化趨勢明顯。從近年來打擊情況看，大量犯罪嫌疑人大都是慣犯累犯前科人員，有的是二進宮、三進宮的盜墓賊，有些是長期從事倒賣文物犯罪的文物販子，專業化、職業化特徵明顯，反偵查意識逐漸提高，作案手段不斷升級，給公安機關的打擊工作帶來挑戰。

三是文物犯罪向互聯網蔓延趨勢明顯。從近年來偵破的文物案件情況看，越來越多的犯罪分子在網上交流古墓葬信息、購買作案工具，利用網絡社交平台邀約結伙作案，在網上鑒定文物，進行非法交易，文物犯罪的門檻不斷降低，犯罪主體日趨多元，對文物安全的危害程度日益加劇。

四是文物犯罪已形成地下黑色產業鏈。從近年來偵破的文物案件情況看，當前文物犯罪鏈條中，既有幕後出資的金主，探墓定穴的技術人員，盜掘犯罪的組織者，負責挖掘的苦力，也有幫助銷贓的文物「掮客」，負責倒賣的文物販子，專門走私文物出境或 「洗白」回流入境的跨國跨境犯罪團伙，共同形成了「探、掘、盜、銷、走私」的黑色產業鏈。文物犯罪呈現出的新特點、新趨勢，給做好文物安全和打擊文物犯罪工作提出新的要求和挑戰，公安機關也在不斷創新機制打法，提高打擊犯罪的科技含量，不斷提升打擊能力和水平，堅決做好保護文物工作。

鄭翔表示，面對當前嚴峻複雜的文物犯罪形勢，大陸公安機關不敢有絲毫懈怠，將組織各地公安機關強化擔當，重拳出擊，強力推進打擊文物犯罪專項行動向縱深發展，堅決維護國家文物安全。

鄭翔說，公安將繼續深化打擊。深入開展打擊文物犯罪專項行動，出重拳、下狠手，破案件、打團伙、摧網絡、繳文物，實施全鏈條打擊。對現發案件實行專案偵查，迅速出擊，快偵快破。對積案隱案運用新技術新手段開展破案攻堅，全面深挖擴線，始終做到案件不破獲，偵查工作決不停止；逃犯不抓獲，追逃工作決不止步；文物不追回，追繳工作決不罷手。

(旺報 )