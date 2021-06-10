警方如臨大敵，警車和警網到場戒護。（記者爆料網提供／石秀華高雄傳真）

外籍漁船在公海航行時，傳出船員猝死，確切死因由海巡署會同檢方調查。 （記者爆料網提供／石秀華高雄傳真）

高雄港外海1艘外籍漁船傳出有船員猝死意外，該艘漁船今天上午抵達高雄港49號碼頭後，海巡署人員和高雄港警絲毫不敢大意，全副武裝在碼頭等候；據了解，死者為外籍漁船上的外籍船員，由於在公海上死亡，隸屬海巡署管轄，海巡署已通報檢察官，後續將調查該名船員確切死因。

港務警察總局高雄港警局今天上午在該艘漁船抵達高雄港49號碼頭時，派出警網在碼頭戒護，據了解，該名死亡的男性船員為外籍漁船上的工作人員，由海巡署接手處理後，海巡署將會同檢察官查明船員死亡原因。

(中時 )