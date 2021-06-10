高雄港外海1艘外籍漁船傳出有船員猝死意外，該艘漁船今天上午抵達高雄港49號碼頭後，海巡署人員和高雄港警絲毫不敢大意，全副武裝在碼頭等候；據了解，死者為外籍漁船上的外籍船員，由於在公海上死亡，隸屬海巡署管轄，海巡署已通報檢察官，後續將調查該名船員確切死因。
港務警察總局高雄港警局今天上午在該艘漁船抵達高雄港49號碼頭時，派出警網在碼頭戒護，據了解，該名死亡的男性船員為外籍漁船上的工作人員，由海巡署接手處理後，海巡署將會同檢察官查明船員死亡原因。
(中時 )
高雄港外海1艘外籍漁船傳出有船員猝死意外，該艘漁船今天上午抵達高雄港49號碼頭後，海巡署人員和高雄港警絲毫不敢大意，全副武裝在碼頭等候；據了解，死者為外籍漁船上的外籍船員，由於在公海上死亡，隸屬海巡署管轄，海巡署已通報檢察官，後續將調查該名船員確切死因。
港務警察總局高雄港警局今天上午在該艘漁船抵達高雄港49號碼頭時，派出警網在碼頭戒護，據了解，該名死亡的男性船員為外籍漁船上的工作人員，由海巡署接手處理後，海巡署將會同檢察官查明船員死亡原因。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。