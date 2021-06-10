行政院政務顧問丁怡銘遭爆已在5月施打AZ疫苗，民眾黨立委賴香伶氣憤到哽咽說，「他在防疫這件事上出過什麼力？做過什麼功德？」民眾黨立委張其祿更說，「太差勁了。」

行政院雖解釋丁怡銘打疫苗是在造冊內，不過民眾黨今火力全開狂轟；張其祿說，要把蔡總統「輪到你再去打」這句話送給丁怡銘，「真的非常差勁」，且還非自費；行政院說，丁因為常跟這個蘇院長或者指揮中心開會，那賴香伶委員在衛環委員會一天到晚跟陳時中開會，也還沒打，不知道丁前發言人有那麼多特權，「若他可以打，立法院113位都可以去打」。

他說，「現在全國這個疫苗都打不到，真的不知道怎麼會這樣偷偷就跑去打。丁丁這個是個人才，之前有很多問題都還沒解決喔，也都沒有明確的交代。丁前發言人有這麼多特權，真搞不懂，蔡總統不是已經交代了嗎？如果丁這個標準可以適用。相信這個立法院的113位立法委員應該要可以去打喔。」

他說，國內疫苗荒，甚至第一線的人員很多都還沒有打好打足，怎麼可以藉著這種時候，政府的高官反而走了這些後門，真的非常的不可取，如果是這樣的話，行政院長旁邊及陳時中部長在衛福部的所有辦公室，有一堆人都要施打，這個標準要怎麼訂，必須給我一個交代。

賴香伶更說，「他在打疫苗的時候，心裡在想什麼？」賴香伶忍不住哽咽，她不會說丁怡銘打疫苗是特權，但很多第一線人員默默工作，卻沒有被排進去優先順序，日前有媒體工作者被發現猝死，當時碰到、處理的工讀生及掃地阿姨，這些風險誰在顧？

她反問，「丁怡銘是機要顧問，但第一線的相驗檢察官及法警、法醫，有人打疫苗了嗎，有資格排在防疫政府工作人員裡面嗎？真的好好面對。」

賴香伶說，近期移工爆發染疫事件，很多基層檢查員冒著染疫風險檢查，還要被侮辱，「他們有打疫苗嗎？講句公道話，高層都是拿數據、新聞稿開記者會，基層卻做得要死」。她強調，高風險工作人員不分公、私部門都有需要優先施打疫苗，喊話「拜託疫苗快來吧」。

(中時 )