白冰冰感嘆疫情日趨嚴重 端午節邀大家吃素祈福 12:332021/06/10 中時 鄭宜熏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白冰冰邀大家端午節當天一起吃素祈福。 （經紀人提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 演藝圈大姊大白冰冰有感於疫情日趨嚴重，這陣子疫苗荒等問題鬧得沸沸揚揚，她期盼大家能團結一致，一起祈福 ，所以發起6月14日端午節當天，大家一起吃素一天，對健康也有幫助。 她將在端午節當天中午12點45分會在臉書直播，與大家一起靜坐祈福，「感謝許多宗教及宮廟的師父、宮主、義工團隊們大家響應，當天是假日，呼籲大家在自己的家裡一起來祈福。」 彭佳慧賣力唱到燒聲 長期抗戰居家防疫陪3孩 丁怡銘比總統還早打疫苗 時力：特權者知法玩法 (中時 ) #祈福 #端午節 #當天 #白冰冰 #趨嚴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五月天小S捐物資 網揭善舉暖哭人 04:102021/06/10 娛樂新聞 昆山天后宮發起齋戒3天 為台灣祈福 04:102021/06/10 產業財經 300年首次 清水岩甘露泉端午不開放 04:102021/06/10 地方新聞 鄭文燦呼籲端午宅在家保平安 11:022021/06/10 政治 公園少女出輯台妞SOSO餵食家鄉味 04:102021/06/10 娛樂新聞 用麵包溫暖人心 烘焙業推優惠齊抗疫 10:432021/06/10 生活 無視防疫規定14名年輕男女深夜重劃區群聚 10:022021/06/10 社會 百萬YouTuber劉沛等不到疫苗 帶孕妻回美國接受酸民批評 09:372021/06/10 娛樂 威剛員工福利不中斷 防疫升級連環送 09:162021/06/10 財經 陳珮騏辣穿細肩帶入鏡 女神解放白嫩美肌超養眼 11:042021/06/10 娛樂 空汙提高染疫 陽明交大提解方 04:102021/06/10 焦點新聞 娛樂熱門新聞 23歲越南正妹8分鐘水中不雅片外流 老司機看完竟發現1疑點 - 娛樂 李連杰小女兒畢業了 低胸洋裝上身秀傲人上圍 - 娛樂 林志玲婚前被問「怎麼解決生理需求」沒閃躲直回5字 - 娛樂 吳宗憲收綜藝魂談疫苗 秒拒陳文茜揪選總統 - 娛樂 情色女王東奧傳聖火嚇壞網 暴瘦到一揮手驚見根根骨頭 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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