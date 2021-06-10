演藝圈大姊大白冰冰有感於疫情日趨嚴重，這陣子疫苗荒等問題鬧得沸沸揚揚，她期盼大家能團結一致，一起祈福 ，所以發起6月14日端午節當天，大家一起吃素一天，對健康也有幫助。

她將在端午節當天中午12點45分會在臉書直播，與大家一起靜坐祈福，「感謝許多宗教及宮廟的師父、宮主、義工團隊們大家響應，當天是假日，呼籲大家在自己的家裡一起來祈福。」

(中時 )