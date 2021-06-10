美國職籃第二輪東西區共四個系列賽之中，猶他爵士與洛杉磯快艇的對戰可以說是實力最為接近的對戰組合，週三雙方才結束第一場系列賽，該役由鹽湖城主場的爵士隊用3分之差以112:109取得系列賽首勝，第二戰將在台灣時間本週五(6/11)上午10:00進行，各位球迷絕對不能錯過這場精彩萬分的賽事！

猶他爵士是本季例行賽西區的龍頭，52勝20敗勝率高達72%，防守是爵士贏球的最大關鍵，身高七呎一(216cm)的兩屆(2018、2019)聯盟最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)是爵士的防守核心，他在籃下的嚇阻力是聯盟公認最佳，有他坐鎮禁區爵士其他鋒線球員可以無後顧之憂地趨前干擾對手的外線投射，爵士例行賽場均失分僅107.2分排名西區第2。

洛杉磯快艇例行賽戰績排名西區第四，陣中雙星里歐納德(Kawhi Leonard)以及喬治(Paul George)都是能攻擅守的全面好手，另外莫里斯(Marcus Morris Sr.)、巴頓(Nicolas Batum)、伊巴卡(Serge Ibaka)以及貝弗利(Patrick Beverley)也都是在防守上堪稱大鎖級別的球員，快艇的場均失分為107.8分僅次於爵士排名西區第3。

進攻方面爵士以大量的三分投射聞名(三分佔出手比例48.8%)，場均三分出手數(43.0顆)以及三分命中數(16.7顆)是聯盟之最，三分命中率方面38.9%排名聯盟第4十分優秀。快艇的三分球雖然出手沒有爵士那麼多(場均出手34.7顆、命中14.3顆)，但快艇是全聯盟三分球命中率唯一超過四成的球隊(41.1%)。

既然三分球是雙方進攻的看家本領，那來看看兩隊在三分線外的防守能力，爵士場均只讓對手命中10.9顆三分球聯盟最低，並把對手三分命中率壓制在34.1%聯盟倒數第2；快艇的對手場均命中11.6聯盟倒數第6，命中率為35.6%也是聯盟倒數第6，由此可見雙方在三分線外的防守能力都算聯盟頂尖，這個系列爵士與快艇在進攻方面都不好發揮。

本系列賽兩軍實力平分秋色很難預測勝負，建議在運彩投注方面瞄準賠率較高的快艇會有較好的投資報酬率，另外極力推薦大小玩法的『小分』選項，雙方都是以防守為主軸的勁旅，從本季相互交手包含上一戰一共4場比賽，就開出了3次的小分賽果，即可瞧出端睨。

(中時新聞網)