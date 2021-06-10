在服務產業、製藥業者拉抬下，10日日股走高，早盤結束時，日經指數收28,982.70點，漲121.9點或0.42%；東證收1,960.6點，漲3.46點或0.18%。

在日本新冠疫苗接種率持續增加下，正常商業活動可望重啟，地產商、鐵路公司以及航空業者的股票重新躍上檯面，雖然目前上漲力道變小，但還是熱門族群之一。

日本首相菅義偉9日表示，計劃在10月至11月之前，幫所有申請打疫苗民眾都接種完畢。

衛采與美國Biogen合力開發的阿茲海默症治療藥物，日前獲美國政府核准後，衛采股價連漲兩天後，10日下修8.5%。本周迄今，衛采已暴漲逾30%。

日本媒體報導，鹽野義製藥將量產自己的新冠疫苗，股價應聲大漲7.3%。中外製藥漲2.3%，小野製藥漲1.7%，傳出將獲政府新冠病毒研究金援。

東京證券交易所的不動產產業漲0.7%，達2020年2月以來最高價位，其中，三菱地產漲1.6%。至於東武鐵道與京王電鐵，也分別上漲2.3%與2%。

同時，東交所內的航空產業股價，也創下15個月以來最高，但受到獲利回吐賣壓，一度又走跌0.4%。

Okasan證券認為，過去一年因為新冠疫情只是暫時控制，因此受惠於經濟重啟下的反彈不會持續太長時間，但現在有了疫苗，股市反彈可能較長，儘管還是有些震盪。

Konan Shoji大漲20%，因有位著名投資人Yoshiaki Murakami的一支日本基金City Index Eleventh，有這家自己動手做DIY業者至少5%股份。

(時報資訊)