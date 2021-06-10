全台最大房東都看好物流需求旺！根據最新公開資訊觀測資料顯示，國泰人壽5月(5/13)公告以15億元，購入桃園大溪區內丁種建築用地與交通用地共5筆土地，合計9,474坪，換算土地單價15.8萬元，創下實價登錄以來，大溪瑞興段大面積丁建單坪土地新高記錄！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，據統計實價登錄實施後至今，大溪區瑞興段的都計外丁建土地交易行情，排除坪數低於10坪者，目前最高交易單價記錄2020年3月的每坪14.8萬元，而最新公開資訊觀測資料顯示，國壽每坪取得價格在15.8萬元，刷新該區段丁建土地，實價登錄的新高紀錄。

台灣房屋大溪豐德直營店 店長鍾政穎分析，國泰人壽以新高價取得，主因近大溪埔頂重劃區核心地段以及高綠覆率特色；且該筆大面積丁建奇貨可居，10分鐘可達國道3號大溪交流道，未來尚有2026年完工設增國道3號的大鶯豐德交流道，聯外交通便利，周遭的不動產發展相當成熟。

江怡慧表示，全台最大房東的國壽，早期都是以精華區之土地或整棟大型商辦為主，近年因桃園地區交通四通八達，倉儲業發展頗具潛力，工業地產也成為不動產交易的重點，加上桃園人口紅利持續成長，便吸引業者開啟中長期布局模式！從前五、六年開始，國壽就積極佈局全台物流市場，獵地目標轉向工業、倉儲等土地，且今年仍有持續補倉動作，4月國泰人壽才以14.58億元買下桃園楊梅區梅獅段522~525地號土地4筆乙工土地，合計8794.1坪，換算下來土地每坪單價在16.6萬元，5月再次以總價15億元插旗大溪丁建，不排除是為物流倉儲發展儲備用地!

(時報資訊)