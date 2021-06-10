近日發生壹電視攝影記者因確診而猝死，且11名員工快篩呈陽性反應，引發關注。媒體觀察教育基金會昨(9)日行文指揮中心，建請將必要之一線媒體工作者，納入新冠疫苗接種計畫中的「第參類：高接觸風險工作者公費施打對象之一」。

媒觀在公文中說明表示，疫情資訊對民眾有效、正確的傳播與發布，除有賴政府、各界與傳媒共同合作外，多數一線記者因職業特性，必須近身採訪並接觸相關防疫人員、醫療院所、專家甚至染疫對象，多數記者更是無法避免群聚，並難以採取在家或異地工作，工作風險不可謂不高，亦不亞於新冠疫苗接種計畫中的「第貳類：中央及地方政府防疫人員」。

媒觀並提到，印度在4月疫情大爆發，5月初疫情風暴攀向高峰時，便在5月4日發布，將一線媒體工作者列為第一線工作人員，並將一線媒體工作者及其18歲以上之同住家人，列為新冠疫苗優先施打對象，以便保護並降低媒體工作者因「工作無法避免的職業風險」。

除了印度，媒觀更提到，美國部分州，像是科羅拉多州、維吉尼亞州，同樣先前也將一線媒體工作者列為疫情工作必要人員之一，列為疫苗施打優先必要對象。

這份由媒觀發起的公文，獲得多家媒體工會支持，其中包含：台灣新聞記者協會、台灣新聞攝影記者協會、台北市產業總工會、全國傳播媒體產業工會、民間全民電視(股)公司企業工會、東森電視事業〈股〉公司企業工會、財團法人中央通訊社工會、財團法人公共電視文化事業基金會企業工會、壹傳媒電視廣播〈股〉公司企業工會、臺北市中國電視事業股份有限公司企業工會、臺北市財團法人中央廣播電臺企業工會、臺北市財團法人原住民族文化事業基金會企業工會、臺北市財團法人國語日報社工會、臺北市中華電視股份有限公司企業工會。

(旺報 )