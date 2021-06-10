大陸知名主播、名主持人李湘結束與「鑽石大王」李厚霖2年短命婚後，2009年與導演王岳倫再婚，生下一女王詩齡，一家子因參加《爸爸去哪兒》第一季節目爆紅，而李湘這些年已淡出螢光幕前，創業成了娛樂公司總裁，也跨足直播平台賣貨，靠著優異口才衝出好業績，創下雙11破億人民幣銷售額的紀錄，但李湘一家雖過上富裕生活，卻經常因此引發爭議，最近她上節目自爆解僱了在她家服務16年的女傭，理由竟是因為對方把她女兒當自己小孩在照顧，李湘起了忌妒心就解雇忠心女傭，惹來激烈罵聲。

李湘創業致富，一家的豪奢生活一直很受關注，但成了富貴人家之後，她的行事作風也經常被詬病，今年2月，李湘特地到三亞租了民宿來開直播，不料退房後被爆料她們留下滿屋垃圾沒清掃，民宿業者氣到公開現場慘況，悲吐「院子垃圾成山」，超級沒素養。

李湘最近上談話性節目，主持人提到有對夫妻因傭人太過溺愛女兒，讓他們煩惱很難教育孩子，李湘馬上貢獻自身經歷，表示家裡原本也有一名服務16年的女傭，但後來被她解雇，眾人好奇為何如此，李湘表示女傭大姊很疼惜她女兒，女兒因此跟大姊非常親近，跟她這個親生母親反倒感情沒這麼好，她心裡覺得不平衡，就辭退了女傭，還抱怨花了一個月的時間，才適應家裡沒傭人的生活。

而李湘分享這件事情時，態度自豪，絲毫沒有悔意，節目播出後，不意外地引發大量負評，痛罵她「因妒忌而趕走忠心盡責的家傭，也太過份了吧」、「苛薄」、「暴發戶才這樣」，說她素質跟不上財富，根本是「有錢無品」。

(中時新聞網)