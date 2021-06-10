2020歐洲國家盃延遲了一年後終於要在本週末開踢，當新冠疫情仍然在全球燃燒的情況下，本屆歐國盃充滿著各種不確定因素，投注前記得多做點功課，資訊掌握越多，越有機會旗開得勝、馬到功成。以下就冠軍及特別項目，提供一些心得和觀察給大家參考。

《熱門球隊易馬失前蹄》很多球迷喜歡投注冠軍玩法，一來支持自己心愛的球隊、二來考考自己的眼光。本屆歐國盃共有24隊參賽，冠軍的投注項目就是24選1。從過往的國際大賽經驗來看，最熱門的球隊常常都無法奪冠，例如上屆歐國盃最熱門3隊是法國、德國、西班牙，最後登基是排第7的葡萄牙。2018世界盃最熱門3隊是巴西、德國、西班牙，最終封王是排第4的法國。奪冠賠率熱門與否，當然是莊家經過很多綜合評比得來，但基本上符合大部份媒體的預測，那為什麼熱門球隊往往不能順利封王呢？一來備受期待有奪冠壓力、二來熱門隊伍都是其他球隊研究的對象，更容易被找出破解的方法，近3屆世界盃衛冕冠軍都在小組賽出局(2010義大利、2014西班牙、2018德國)，多少印證了這個說法有一定道理。

《新冠病毒成最大變數》新冠疫情肆虐，足球員自然無法倖免。比賽還沒開打，就已經傳出多名球員感染，西班牙隊長布斯克斯(Sergio Busquets)和後衛洛倫特(Diego Llorente)相繼確診，全隊需要預防性隔離，總教練恩里克(Luis Enrique)緊急列出6名替補球員作準備，甚至剛剛代替老大哥們踢熱身賽的U21代表隊，也有部份球員被列為可能的替補。無獨有偶，西班牙首場小組賽的對手瑞典，也有兩名球員確診，分別是中場庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)和斯文貝里(Mattias Svanberg)，這4名球員肯定缺席首場小組賽，能否趕得及後面的比賽也是未知數，根據歐國盃的報名規則，在首場小組賽開踢前，有球員受傷或確診都可更換，但兩隊目前都無此打算。疫情會不會繼續擴大很難說，想投注小組第一的朋友就要多關注新聞，以西班牙所在的F組為例，擁有世界足球先生萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)的波蘭，也許會意外成為第一。

《主場因素有加乘效果》本屆歐國家並非單一主辦國，也可以說是沒有主辦國，51場比賽分布在11個城市，每個小組的6場比賽分別在兩個球場舉行，有打進會內賽的國家就有主場優勢，像A組義大利都在羅馬、B組丹麥都在哥本哈根、C組荷蘭都在阿姆斯特丹、D組英格蘭都在倫敦、E組西班牙都在塞維亞、F組德國都在慕尼黑。由於歐國盃開放部份位置讓球迷進場，以上6隊不必移動又有主場球迷加持，拿下小組第一的機會相對來說比較大一些。值得注意的是，準決賽和決賽共3場比賽都是在倫敦的溫布利舉行，如果英格蘭以小組第一晉級，16強也是在溫布利，只有到8強才需要移動一次，英格蘭被捧為大熱門，主場因素可能是重要考量之一。

(中時新聞網)