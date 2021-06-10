本土新冠疫情持續增溫，長聖生技（6712）救疫不落人後，旗下細胞新藥(UMSC01)獲TFDA認證可為治療新冠肺炎的潛力藥物後，5月間已由中國醫藥大學附設醫院採恩慈療法，治療四位重量級症病患，目前已有二名已經出院。長聖表示，將積極配合提供臍帶間質幹細胞新藥供治療新冠重症病患，為台灣防疫盡最大努力。

營運表現耀眼的長聖，受惠於特管法細胞委託製造業務持續成長，今年前五月累計營收已達1億多元，除已超越去年全年的營收外，5月營收也以3014萬元，創下新高，交出年增1,375.53%佳績。

長聖目前接獲特管?法細胞制備委託訂單已排到明年2月，挾著4月自結損益已轉虧為盈下，法人預期該公司上半年有望出現獲利，全年營運樂觀。

長聖擁有的專利研發中細胞新藥「異體臍帶間質幹細胞」 (UMSC01)，去年即取得食藥署（TFDA）委託的醫藥品查驗中心（CDE）can Help專案認可，將該藥視為治療新冠肺炎的潛力藥物。今年5月國內疫情升溫，中國醫藥大學附設醫院即向衛福部申請對緊急重症新冠病患提供恩慈療法，並已獲衛福部核准使用，以其新藥(UMSC01)治療四位病情非常嚴重的新冠肺炎的病患，長聖也積極配合國內疫情所須供藥。

據了解，已有二名患者經長聖細胞新藥(UMSC01)治療後，日前已經出院，其間質幹細胞新藥可望為重症新冠肺炎患者提供生機，若國內其他醫療機構有意加入申請恩慈療法，長聖表示，將積極配合提供臍帶間質幹細胞新藥供治療重症新冠肺炎病患使用。

此外，長聖細胞療法新藥授權合作計劃，正與多家國際生技公司持續協商技術移轉等授權合作計劃，不過因與國際生技公司簽有保密協議，目前仍不能對外揭需相關細節。

(工商 )