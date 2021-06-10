李銘忠《心眼》飾演雙重人格的變態殺人魔。（凱渥提供）

大馬視帝李銘忠去年就以新加坡偵探劇《心眼》入圍2020亞洲電視大獎，最近再傳捷報，2021紐約電視電影節（New York Festivals TV ＆ Film Awards 2021）入圍名單在昨晚（9日）出爐，新加坡偵探劇《心眼》入圍3獎項，除了最佳導演和最佳迷你系列，飾演變態殺人魔的李銘忠，也憑劇中角色入圍最佳男演員獎。

李銘忠在《心眼》劇中飾演一個表面正義凜然法醫，暗地裡卻是一個殺人成癮的變態連環殺人魔，以精湛演技詮釋兩極化的雙重人格，讓他大呼過癮，因為自己從沒有想過會演這樣的角色。得知自己入圍紐約電視獎時，他表示非常感恩，「驚喜總是在心情低落的時候給我來支強心針。因為疫情的關係，心情也會因為一些計畫被打亂而受影響，突如其來的好消息也算是給安撫了」。

他說，「殺人魔」角色是入行以來的初體驗，能收到評審的認同是最好的動力和良藥。他更要感謝August Pictures劇組上上下下的工作夥伴，「你們的付出絕對是造就我的主要因素。同時也謝謝和恭喜導演入圍最佳導演獎。希望疫情過後很快可以再到新加坡跟大家一起奮鬥！」

李銘忠參與演出的懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》也即將在這周日(13日)播出，戲中飾演反派胡大東的他，被導演洪伯豪讚「成功演活了壞人，篆刻出有血有肉的反派」，《第三佈局 塵沙惑》將於6月13日在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步首播，每周日晚上9點，一次播映兩集。

(中時 )