網路安全廠商Check Point發布最新研究，今年四月～五月期間，亞太區的網路攻擊增加了53％，其中台灣排名亞太區第五，增加17％，與去年同期相比，亞太區整體於五月的網路攻擊數量驟增168％。目前平均每間企業每週遭到1,245次攻擊。增幅最大的惡意軟體類型是勒索軟體和遠端存取木馬（RAT），與今年年初相比，兩者在五月均增加26％，而銀行木馬和Infostealer也提升10％。Check Point表示，主要是因為近期亞太區實施新一波的居家辦公計畫，攻擊者有更多的安全漏洞可以利用，此外，「滾雪球效應」也是其中一項攻擊事件增加的重要原因，當亞太地區的網路攻擊成功機率越高，就有越多的攻擊者鎖定該區域。

Check Point報告指出，亞太區網路攻擊增幅排名依序為日本（40％）、新加坡（30％）、印尼（25％）、馬來西亞（22％）和台灣（17％）。新冠疫情也讓亞洲主要經濟體的成長趨緩，世界銀行指出受各地封鎖政策的影響，亞太地區在全球經濟活動中受到重大打擊，其中東南亞受影響最大。艱難時刻犯罪率通常容易上升，而網路攻擊也是犯罪的其中一種形式。

例如，日前日本最流行的交友軟體Omiai伺服器遭攻擊，約170多萬使用者的個人資料外洩，包括為證明年齡而提交的證明文件如駕照和護照；印度達美樂近期也遭到網路攻擊，1.8億使用者資料被放在暗網上兜售。

其中，網路攻擊數量增幅最大的行業包括公用事業（39％）、網路服務供應商／託管服務供應商（12％）和軟體業（6％）。Check Point建議異業，應該具備新型態的資安思維，包括如隨時保持安全狀態，即時在所有系統和軟體中安裝最新修補程式。企業網路應進行分段防護，並於區段間安裝防火牆和入侵預防系統，防止病毒在整個網路中傳播。

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