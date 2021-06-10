台中市政府曾指出預計6月4日前，全市醫護人員將全面完成接種；但衛生局長曾梓展9日卻表示，台中市尚有1萬7000多位第一類醫事人員尚未施打疫苗。民進黨市議員周永鴻等質疑市府前後說法有極大出入，要求公布已完成接種的疫苗完整名冊以昭社會公信。衛生局說，造冊人員已完成接種。

周永鴻說，市府5月31日和6月1日二度在市府官網強調，預計6月4日前全數打完，全市醫護將全面完成接種；但9日衛生局長曾梓展說，中市尚有1萬7000多位第一類醫事人員尚未施打疫苗；首批配發的7300劑莫德納疫苗「仍明顯不足」，為何說法完全不同？

周永鴻表示，近日發生新北市被爆出部分醫院VIP越級施打，前雲林縣長張榮味以現任縣長張麗善兄長的名義打疫苗，及台北市違規提供超過千劑疫苗供好心肝診所施打等爭議事件，引發輿論譁然。中市應公布疫苗施打至今的詳細數據及名冊，以昭社會公信。

市議員張家銨說，第一類醫事人員5萬8531人，仍有1萬7000多人尚未接種完成，台中市疫苗卻已施打了9萬4364人次，即便加上二、三類施打對象仍有極大落差，問題到底出在哪裡？蔡頡表示，他要求市府嚴肅檢討，為何仍有這麼多醫事人員打不到疫苗？

台中市政府強調，中央配發的疫苗有限，市府按照中央規定接種人員類別依序開放一線防疫人員施打，目前已造冊的醫事人員已於上週全數施打完成，考量約有1萬7000多位未造冊醫事人員尚未施打，市府為全面提升保護力，已完成醫事人員造冊，待疫苗到貨後，將儘速安排至快打站或醫療院所接種。

(中時 )