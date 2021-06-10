台南一名95歲老翁2年前出現下背痛、腳痛，近半年來甚至跛行、下肢水腫，須坐輪椅代步，前往奇美醫學中心神經內科及疼痛科門診就診，檢查竟是缺乏維生素B1、維生素C、維生素D及礦物質鋅、鎂，醫療團隊給予每周1次、持續3周靜脈營養補充並給予口服營養素持續補充3個月，老翁現已無需持杖行走。

奇美醫學中心神經內科主治醫師張嘉祐指出，老翁20年前開過腰椎椎間盤手術，老翁原本以為是舊疾復發，但經檢查顯示，老翁皮膚黏膜微血管有出血點及烏青，其實是缺乏維生素和礦物質，整個療程結束後，營養素恢復正常值甚至更高，而先前異常神經傳導功能也明顯改善。

張嘉祐說，從前營養問題主要是熱量不足，現今營養相關疾病的問題則是在於營養不均或不良。根據2013年至2016年國民營養健康狀況變遷調查發現，國人飲食攝取中最嚴重缺乏維生素是脂溶性維生素D及維生素E，而在由飲食攝取的礦物質部分則是以鈣不足的狀況最為嚴重，其次為鎂，再者為鋅及鐵，鈉則攝取過高。

目前國人血清維生素及血清礦物質狀況，若以預防醫學觀點，合併缺乏及邊緣缺乏盛行率來評估國人維生素D不足狀況，男性13歲至44歲及45歲以上不足比率，分別近6成及4成，女性則分別高達8成及6成，現今國人營養不均問題值得重視。

奇美醫學中心自2018年9月起，臨床病理部的精準醫療檢驗室為此開發微營養素篩檢， 統計奇美醫學中心疼痛科門診病人微營養素檢測數值，在帶狀皰疹後神經痛(PHN)初診病人其維生素D不足佔52％、維生素C不足11％及鋅不足32％，肌痛症(Myalgia)初診病人維生素D不足有73％，鋅不足19％。透過營養素足量介入，症狀獲得改善。

(中時 )