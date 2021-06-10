蔡英文總統力挺的高端疫苗，傳出今將公布二期臨床試驗解盲結果。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，結果如何他還不知道，但現在是交給第三者做解盲，將對照組與實驗組對起來進行抗體分析。值得注意的是，被問到如果國產疫苗未經三期試驗，也缺乏保護力證明，衛福部是否仍將給予緊急授權(EUA)？他說，這會由綜合抗體做判定。

高端今日暫停股票交易，預計下午5時召開線上記者會宣布二期臨床試驗解盲結果，但台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒認為，這場記者會的內容可能不是完整的解盲報告，而是二期試驗的「期中分析」，當然也更不會有三期臨床試驗才有的疫苗保護力數據。

對此，陳時中今天在立院備詢時，國民黨立委廖國棟指出，如果高端今天的記者會不是「完全解盲」，只是公布期中分析，這兩者之間有何差異？以及二期試驗如果只做安全性及免疫生成性分析，卻沒有保護力的數據，屆時怎麼知道施打到人體能產生保護力？

陳時中表示，現在是要交給第三者進行解盲，主要是把本來一些不知道的對照組及實驗組對起來，再把抗體分析做出來。在保護力部分，基本上就要看免疫生成性與綜合抗體的比較，做所謂的免疫橋接，由專家認定與判斷。

廖國棟追問，假若高端提不出保護力報告，未來也沒有第三期臨床實驗，衛福部是否還會給予緊急授權(EUA)？陳時中說，屆時將做綜合抗體的判定，也就是抽血測抗體，再依據科學報告做比對。

國民黨立委洪孟楷質詢時也指出，國產疫苗缺乏國際認證的風險，就在於無法確保保護力有達到國際標準，這就很難達到蔡英文所說的疫苗要安全、要有效。

對此，陳時中強調，不能因為這樣就說它沒效，「有國際的標準，不是說達不到，而是沒有方法可以對接。」

但陳時中也坦言，由於去年通過的緊急授權規則，考量在國內的環境沒辦法做第三期的臨床實驗，因此，規則並沒有要求廠商必須做到第三期，但仍會鼓勵廠商到國外適合的地方進行。

(中時 )