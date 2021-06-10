《英雄聯盟》中國賽區(LPL)夏季賽戰火燃燒，週六(6/12)兩場精彩賽事，分別是滔博電競(TES)與京東電競(JDG)、iG戰隊與EDG戰隊。喜愛LOL的朋友，端午連假在家抗疫，不妨買張運彩，宅在家中看比賽。按例小編先為大家摘要4支隊伍的近況，再提供相關投注建議給大家參考：

滔博電競：夏季賽陣容小幅變動，上路369、打野Karsa、中路knight、下路JackeyLove、輔助Zhuo等人都是大家耳熟能詳的名字了，不過為了補強上路對線壓制力弱及開啟團戰能力不足的弱勢，TES特地找來了YM戰隊的上路新星Qingtian，並與369共同扛起上路的責任；TES原本的實力就不差，在上路獲得補強後，也讓人相當期待他們在夏季賽的表現。

京東電競：夏季賽陣容小幅變動，上路Zoom、打野Kanavi、中路Yagao、下路LokeN與Mystic、輔助LvMao等人都是固定班底，不過中路另一名選手Xiye轉會後，卻未補強中路選手，而是從二軍JDM戰隊提拔下路Lpc上一軍，此舉令人費解，畢竟已經有兩名王牌下路選手的JDG，再多一位下路選手，對隊伍的幫助似乎不大。

iG戰隊：夏季賽陣容小幅變動，上路TheShy、打野Ning及XUN、中路Rookie；下路Puff、Snow及Wink；輔助Lucas及Baolan等人都是春季賽的老面孔，不過TheShy上個賽季的表現不甚穩定，iG從二軍提拔上路新人neny上一軍成為TheShy的替補；週一(6/7)對上蘇寧易購(SN)的比賽，neny作為先發上場，不僅單殺SN上路經驗豐富的Bin，個人全場還拿下11個擊殺數，表現全隊最佳，帶領iG以2：1拿下勝利，後生可畏。

EDG戰隊：夏季賽主力陣容不變，上路Flandre、打野Jiejie、中路Scout、下路Viper、輔助Meiko；週二(6/8)對上OMG戰隊的比賽，EDG的表現四平八穩，穩健的營運為隊伍製造經濟領先並擴大優勢，最終以2：1拿下勝利。整體來說，EDG目前的陣容在LPL即有進入四強的實力，隊伍的勝負主要取決於選手當天的狀態。

週六2場精彩比賽的投注建議提供給大家參考

(中時新聞網)