機師檢疫「3＋11」決策被視為本土疫情破口，但衛服部卻稱決策過程無會議紀錄，衛服部長陳時中也表態「政策我負責」。民眾黨立委邱臣遠今日於立法院再度追問陳時中，不料面對接連質疑，陳時中從簡短答覆「該回覆的都已經回覆了」，至後來頻頻搶話，一度跳針「所以我說我負責，我說我負責嘛，我跟委員報告過了，任何疏失我負責。但現在就是沒有，要我現在做一份給你嗎？」

民眾黨立委邱臣遠今日於立法院再度追問衛服部長陳時中機師檢疫「3＋11」決策會議紀錄。(摘自國會頻道)

邱臣遠表示，陳時中在5月28日說是副指揮官參與3＋11決策會議，隔天又改口副指揮官沒去，最後變成沒有會議記錄，讓全國人民匪夷所思，不僅違反一般人對公家體系的理解，也違反行政院文書相關規定。

邱臣遠表示，就算沒有會議記錄，陳時中也曾向外界表示有簽呈會議核定，黨團已於6月2日再度行文索求簽呈資料，仍無回音，據最新回覆是「等部長簽核」，不知陳時中何時會再提供相關資料？並提醒陳時中勿再制式回覆。

不料面對質疑，陳時中卻僅答稱「該回覆的都已經回覆了」，讓邱臣遠不滿「可是問題是決策過程大家都還是不知道…」未等邱臣遠說完，陳時中便搶答「是我做最後的決策拍板，各組都是開會後來面報的。」

邱臣遠再質疑「難道你不會覺得過程過於粗糙、草率、很有問題嗎？這對一般社會大眾無法交代…」又遭陳時中搶話「我們很多會都是立即在辦理，我們就已經直接面談決策了。」陳時中表示，一般來講這會議不會有逐字稿，「要叫我們這些東西弄到什麼時候，我們就是沒有(會議紀錄)嘛。」

屢遭陳時中搶話，邱臣遠無奈表示，追討會議紀錄非究責，而是需要了解如何評估機組防疫配套措施，「所以部長覺得3＋11決策過程沒有會議紀錄合理嗎？」陳時中則強調「所以我說我負責，我說我負責嘛，我跟委員報告過了，任何疏失我負責。但現在就是沒有，你要我現在再做一份給你嗎？」

面對陳時中接連跳針式回應，邱臣遠最終表示，「你這兩天火氣很大，我也不想跟你吵啦！這件事情社會自有公評，自己想想國人有無辦法接受這樣的回答。」

(中時 )