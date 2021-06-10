台灣疫情自從五月初升溫以來，社會氛圍緊張，台灣的第一線醫護人員在疫情面前，以人民生命為先，堅守崗位，而我們能做到就是勤洗手、少出門，除了保護自己也是不要造成醫療資源的負擔。一代神醫華佗的傳奇歷史劇《蒼生大醫》近日順勢播出，講述從輕狂少年到名震亂世的華佗醫人、醫心、醫國、救蒼生的行醫之路和成長歷練之路，希望在疫情緊張時刻能傳遞正能量給觀眾。

何晟銘深入人心的演繹塑造了許多經典角色，像是《鎖清秋》的冷雲、《宮鎖珠簾》的四阿哥、《王者清風》的乾隆，以及去年熱播網劇《琉璃》裡令人又愛又恨的離澤宮宮主，讓他再度翻紅。為了演繹亂世神醫華佗，並且需要跨齡20年，他刻意減肥15公斤，何晟銘表示：「華佗是個傳奇人物，但這次他要演出史上最另類、有血有肉，是個食人間煙火的華佗。」

李依曉飾演明心，是華佗的摯愛。（圖／龍華電視提供）

何晟銘直言：「畢竟華佗也曾經年輕過，所以在第一集觀眾會看到一個放蕩不羈的混世魔王，看似貪玩實際上他會把父親交代的功課完成；半夜四點跟人聊天胡扯，其實他是透過與人交流時獲取更多訊息，是個在生活上非常有趣，且十分有愛的一個人，前後期華佗的個性，會因為看盡人生百態有極大反差。」

因《獨孤天下》的心機二姊獨孤曼陀、《知否知否應是綠肥紅瘦》最強小三、趙麗穎所飾演「盛明蘭」的死對頭「朱曼娘」，讓李依曉的螢幕惡女形象深植人心，成了「反派專業戶」。《蒼生大醫》是她首次嘗試出演盲女，更有被強暴、拋棄等虐心戲碼。劇中華佗和明心（李依曉 飾）是青梅竹馬的戀人，因父母之命，華佗和明心相愛卻不能相守，需另娶他人，二師兄吳成乘虛而入讓明心愛上他，又因對華佗醫術的妒忌，害得華佗幾乎家破人亡。

龍華戲劇台MOD352頻道將於6月14起周一至周五晚間10點全台首播傳奇歷史劇《蒼生大醫》。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)