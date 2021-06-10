美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）談新冠肺炎

美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）向來堅持理性，但他周三面對批評者要他下台，並指控他對新冠肺炎起源和戴不戴面罩立場搖擺時，忍不住滿腔怒火，痛批對方的攻擊「可笑」，並「荒謬至極」，同時捍衛自己身為首席新冠防疫官的紀錄。

據CNBC新聞網和《紐約郵報》（New York Post）9日報導，自從媒體透過「資訊自由法」（Freedom of Information Act，FOIA）提出要求，公布了佛奇從早自2020年3月以來的數以千計私人與公務電郵以來，他便不斷遭受批評。

他在國家廣播公司新聞網（NBC News）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中告訴主持人陶德（Chuck Todd），新冠陰謀論太荒謬可笑。「許多你們認為是針對我的攻擊，老實說，是對科學的攻擊，因為我所談過所有的事情，從一開始就是始終如一的，也根本都是以科學為基礎。」

批評者指責佛奇在新冠肺炎起源，是否要戴口罩防疫，還有大量陰謀論上立場反覆時，他直接加以反駁，並說，「有人因為我所做的，也就是信奉科學，而要炒了我，或是讓我入獄。」

WATCH: Dr. Anthony Fauci says "we have not ruled out the possibility that there could have been a leak" that lead to Covid. #MTPDaily



Dr. Fauci: "There's nothing new about that. All of us have always realized ... that the most likely origin is a natural origin." pic.twitter.com/GkH8n4tilM — Meet the Press (@MeetThePress) June 9, 2021

佛奇堅稱，儘管最近新冠病毒從實驗室外洩說成為主流，但他對病毒起源的看法並沒有改變。他說，「包括我在內，雖然許多人都認為，最可能的起源還是自然，」但也強調，雖說病毒比較可能源於大自然，但這並不意味著一口否定它可能外洩。佛奇說，他還沒改變這看法。不過，他也表示，人要保持「那是有可能的」開放心態，但他認為，那是個極不可能的可能。

佛奇說，他「非常贊成」進一步調查新冠病毒的起源。他在周三的專訪中，似乎有時被如潮而來的批評所激怒，有感而發地說，「最近我不管說甚麼，都被斷章取義」。

另一方面，共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）甚至說，新冠肺炎流行初期，臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）寄電子郵件給佛奇，邀他拍攝Q&A，列舉一些臉書能和政府合作，以共同防疫的事項，但其實兩人往來的電子郵件顯示，佛奇和祖克伯只讓大家知道他們想讓人知道的事。

(中時新聞網)