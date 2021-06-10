國內疫情大爆發至今，中華民國智障者家長總會接獲多起關於心智障礙者與家人被隔離後，求助無門的案例，當家有心智障礙者或照顧者確診，容易擴及同住家人，當陸續呈現陽性反應，需分別送至檢疫處以及醫療處置的環境，面對家人的分離、驟變的環境、以及各種醫療處置模式，皆讓心智障礙者家庭陷入焦慮與無所適從的狀態，呼籲應照顧不分離、服務不歇息、聯繫不缺席。

智總主任林幸君表示，如近期就收到有生活自理能力不佳的心智障礙者女性確診，但被送往隔離的時間匆促，但又遇到生理期，目前也只能請護理人員多幫忙協助更換。

智總指出，當全家確診需分處於不同醫療處置地點時，衛生單位相關處置人員應協助確認讓主要照顧者與心智障礙者於同場域，以穩定心智障礙者與家屬；而當主要照顧家人確診，心智障礙者如單獨在家，自我照顧、餐點及情緒穩定會是一大隱憂，心智障礙者如無生活自理能力，亦無其他後援，應提供送餐、照顧及緊急安置服務。

智總提及，檢疫期間如症狀輕微，平日服務心智障礙者的社工、教保專業人員，可提供相關教具或透過網路溝通，以協助心智障礙者與家人共同穩定檢疫期間的生活。

(中時 )