薩爾瓦多國會周三表決通過總統布克雷（Nayib Bukele）的提議，成為全球第一個接納比特幣作為法定貨幣的國家。

加密貨幣應聲大漲，目前比特幣漲逾12%，報37015.44美元。以太幣漲逾5%，報2575.75美元。狗狗幣漲7.56%，報0.341736美元。

儘管此舉恐將影響薩爾瓦多和國際貨幣基金（IMF）之間的計畫協商，但該國國會仍在周三以84票對62票通過決議案，支持將比特幣列為法定貨幣的立法。

布克雷表示，採用比特幣有助於海外的薩爾瓦多人將資金匯回國內，但也表示美元仍將是薩爾瓦多的法定貨幣。事實上，薩爾瓦多沒有自己的貨幣。

布克雷並表示，比特幣的使用是自由選擇的，且不會對用戶造成風險，透過在薩爾瓦多開發銀行BANDESAL設立1.5億美元信託基金，政府保證在交易時可兌換為美元。

根據法律規定，企業與公司必須接受比特幣作為商品和服務的支付方式，該加密貨幣也能用來繳納稅金。

比特幣作為法定貨幣的政策將在90天後生效，其兌換美元的匯率則由市場決定。布克雷表示，薩爾瓦多政府和央行目前未持有任何比特幣。

在該國首都San Salvador，民眾對此創舉的反應不一，有些人對新貨幣可能繁榮經濟和增加財務選項感到興奮，但也有人對這個從沒看過、且一無所知的貨幣抱持懷疑態度。

支持者表示此舉將帶動該新興資產的合法化，不過，但此舉對於其他國家的比特幣監管、稅徵或接納方面的影響仍有待觀察。

目前尚無跡象顯示其他國家將跟進薩爾瓦多的步伐。

此外，專家提出警告表示，此舉可能使薩爾瓦多與國際貨幣基金的談判更加複雜化。薩爾瓦多正在向該組織尋求逾10億美元的融資計畫。

(時報資訊)