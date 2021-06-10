國民黨立委曾銘宗今天表示，法國、德國等都開放疫苗混打，台灣是否跟進。衛福部長陳時中說，還沒決定要開放，但很有可能，若能疫苗混打將增加施打效率，不過還需要更多科學證據。

曾銘宗上午在立法院臨時會財政、內政委員會等聯席會議質詢時指出，目前法國、德國等開放疫苗可混打，如在第一劑施打阿斯特捷利康（AZ），第二劑則能選擇輝瑞（Pfizer-BNT）或莫德納（Moderna）等，台灣是否依然禁止。

陳時中說，還沒決定要開放疫苗混打，若能混打將增加施打效率，但還需更多科學證據，目前只開放第一劑疫苗施打後有嚴重不良反應者，接種第二劑時建議可換成其他廠牌。

曾銘宗表示，現在是例外可以混打，原則不行，但這些混打疫苗的先進國家醫藥研究不會比台灣差，台灣是否可能同意混打疫苗。

陳時中說，很有可能，因為這些國家推行疫苗混打政策後就會有些報告出來，可以依此做相關研議。

日本、歐洲等國家預計推出疫苗護照（疫苗接種證明），曾銘宗說，如果國產疫苗未受國外認證，施打後無法到歐盟、日本怎麼辦，以及若民眾想方便使用疫苗護照，能否接種完2劑國產疫苗後，再去打其他疫苗。

陳時中表示，不會說不能去這些國家，但放寬檢疫的相關規定可能受限；目前國際上做接種第三劑疫苗的研究很多，會參考相關經驗來訂規範。

此外，曾銘宗指出，去年AZ曾經想請台灣代工生產1億劑疫苗，陳時中說，這一直有在講，但雙方沒談成功，並非台灣不願意，而是台灣希望代工1億劑，但AZ卻希望至少3億劑起跳，評估後認為有困難，會佔滿整個生產線，台灣也無法有這麼大的消耗量。（編輯：謝佳珍）1100610

(中央社)