苗栗縣近日向全縣移工下達禁足令指出，除了上下班外其餘的時間一律禁止外出，引發外界非議，苗栗在地民間團體「苑裡掀海風」共同創辦人劉育育表示，此政策無非種族歧視，也讓許多縣民憂心忡忡，「根本是以恐懼包裝歧視」，希望縣長可以收回這個政策。

台灣國際勞工協會總幹事吳靜如表示，此次的移工群聚感染事件，問題根源在於移工宿舍的環境惡劣，衛浴設備可能由10幾人、20幾人共用。一個房間少則4至8人，多則10多人的情況下，移工在如此擁擠、侷促的空間中，根本沒有維持「社交距離」的條件，才使得大規模的感染發生，防疫措施首先應該從移工宿舍「降載」著手，讓移工能夠擁有真正適於防疫的空間，才能夠阻斷大規模群聚感染的可能。

苗栗縣議員宋國鼎說，縣長6月7日發布全縣移工禁令指出「除了上下班外全面禁止外出」，上下班要團進團出、採買由村里幹事負責、並請警員隨時稽查，但這些族群並沒有較高傳染性，反而引發民眾恐慌。

苗栗縣議員陳品安提及，苗栗縣禁足令像在抓戰犯一樣，但苗栗縣很多移工與長輩相依為命，但他們也被禁止外出買菜、倒垃圾，那要如何生活？

台權會秘書長施逸翔說，憂心會有許多單位陸續仿效禁令，如近期就有社區就明文禁止移工外出，獵巫的作法與此次苗栗縣做法相仿，苗栗應立即撤回移工禁令。

(中時 )