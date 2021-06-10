1名網友因疫情待在家多日，深感無聊之際，他好奇想到在監獄的受刑人不能用手機，到底怎麼打發時間？而另名「專業」的網友則解答，受刑人多數時間都在工廠做簡單技術，晚上能看僅老三台的電視、收音機，不然就是下象棋與看書，日復一日的作息讓網友笑稱「怎麼跟當兵87%像」、「感覺比當兵自由」。

1名網友在PTT上發文將受刑人在監獄的1日作息寫出，受刑人早上6點起床喊點名，接著摺棉被、刷牙、吃早餐，早餐內容饅頭、稀飯每天互換，早餐吃完則洗碗擦地板，休息一下後就要出封到工廠工作，大多受刑人會做「做些出社會後絕對用不上，而且會餓死，東南亞（移工）也不見得要做的手工工作」，包含摺紙蓮花、插針、做手工零件、小馬達等。

1名網友因疫情待在家多日，深感無聊之際，他好奇想到在監獄的受刑人不能用手機，到底怎麼打發時間？（圖／翻攝自PTT）

1名網友因疫情待在家多日，深感無聊之際，他好奇想到在監獄的受刑人不能用手機，到底怎麼打發時間？（圖／翻攝自PTT）

該網友說，中午吃完飯後就繼續下午的工作，並會分批輪流洗澡，作業結束後會有半小時至1小時能休息，吃完晚餐則全體收封回舍房，點名結束後擦地板，之後就能做各自的事情，多數人會下象棋、看電視、看書、互相聊天等，9點晚點名後就會熄燈，只能聽廣播到最晚11點。

該網友說，國內監獄的現狀就是讓受刑人越來越沒有謀生能力，出獄後無法融入社會，又會重作馮婦、再犯入獄；許多網友則留言說，「怎麼跟當兵87%像」、「感覺比當兵自由」、「就不用擦槍的國軍吧」，也不網有認為不少監獄會推出受刑人製作的商品，例如醬油、蛋捲等都相當熱銷，應該可以培養他們製作技能。

(中時新聞網)