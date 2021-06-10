台積電董事會9日通過第1季將配發每股現金股利2.75元，較過去連續7季配2.5元多出0.25元，激勵股價大幅上揚，盤中最高來到597元，大漲11元，受益最大的是國發基金，因持有台積電165.37萬張，將有高達45.47億元的股利進帳，比前一季多了4.13億元。

台積電意外給了股東這項大驚喜後，周三美股雖收黑，但台積電ADR受到股利加碼激勵，收盤上漲1.04%，今日開盤以591元、上漲5元開出後，股價開高走高，盤中最高來到597元，大漲11元，不僅衝破季線，也收復5日、10日等短期均線，站在所有均線之上，台積電的上漲，也帶動台股大盤向上，盤中指數漲逾百點。

據指出，台積電董事長劉德音持股1.29萬張，以此估算，第1季股利將可領到3551萬餘元，較上一季增加323萬元，總裁魏哲家持股7179張，可領到1974萬元，較上一季增加約175萬元，至於台積電的大股東國發基金因持有165.37萬張，估計將可領到45.47億元的股息，較前一季足足增加了4.13億元。

創辦人張忠謀在退休前持有台積電12.5萬張，如果在退休後未處分，估計也將有3.43億元股息入袋，較上一季增加約3100萬元。

台積電第1季盈餘配發的2.75元現金股利，預計將於10月14日發放。

(中時新聞網)