各界關注疫苗何時來台，昨（9）日行政院長蘇貞昌質詢時回應，「就跟買冷凍雞腿一樣，我們有訂了，對方不出貨，我們難道要罵自己嗎？」引發抨擊，資深媒體人黃暐瀚也批評，不吃雞腿不會死人，但沒有疫苗，同胞天天在犧牲。

黃暐瀚今日在臉書指出，有聽過「XX比雞腿」，沒聽過「雞腿比疫苗」，並提起蘇貞昌的雞腿說，表示「其實，還真的會罵自己」，或是說被「自己人」罵，因為家人會罵，「啊這個冷凍雞腿，現在這麼搶手，去年就知道了，你現在才要訂，當然沒貨，當然要等，當然會等不到」，且既然是訂了雞腿，這訂單也得拿出來看一看吧？

訂了多少？訂多少錢？訂單上標註，什麼時候會送到？黃暐瀚質疑，訂單上難道什麼都沒寫嗎？而歐盟也不滿AZ到貨延遲，所以歐盟就去告了AZ；反觀我們的「雞腿」沒到，當然不是只有自己對自己生氣而已，要去追究「沒送來雞腿的廠商」才對，不是嗎？

黃暐瀚質疑，雞腿怎能拿來比疫苗？（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

對此，國民黨前主席朱立倫也強調，雞腿可以晚到，人命不容延遲。國民黨前主席洪秀柱則說，每天有數十條人命在消逝，「人命不是雞腿能夠換得的」，批蘇貞昌用錯誤的類比，把疫苗短缺的責任推卸得一乾二淨，卻反倒凸顯了民進黨的傲慢、惡劣、不知悔改。

(中時新聞網)