我國疫情依舊嚴峻，勞動部日前公告「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼措施」，估計約有185萬人符合資格，6月4日發放第一波的約100萬餘人外，6月7日起也開放符合條件的勞工可以透過「E化服務系統」登記領取，據統計，截至昨天為止已有110萬3525人領取1萬元或3萬元生活補貼。

自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼措施補助對象為今年4月30日已在職業工會參加勞工保險，並且2019年度個人各類所得總額未達40萬8千元，同時未領取交通部、文化部或其他機關相同性質補貼者。

勞保局指出，除了第一批符合者外，110年新增符合補助資格的勞工，該局會將名單列冊，函請各該職業工會轉知所屬會員勞工，請其自6月7日起至7月5日止，以「健保卡卡號＋戶口名簿戶號」或「自然人憑證」至勞保局e化服務系統線上登錄勞工本人帳號、聯絡手機及地址，勞保局將於資料登錄後儘速撥款，並以簡訊通知。

(中時 )