南韓知名女星崔智友(최지우)，過去曾以韓劇《冬季戀歌》與《天國的階梯》紅遍全亞洲，2018年她和小9歲、從事IT產業的圈外男友閃婚並生下一女，一直以來都十分低調，很保護老公的身份，然而日前卻有消息傳出，崔智友的老公是牛郎出身，還曾開著她的車去開房間，消息一出立刻引起轟動。

已經退休的娛樂記者金龍浩日前爆料，女星韓藝瑟和小10歲的鮮肉男友，是在非法營業的卡拉OK房認識，暗指對方是牛郎出身，儘管韓藝瑟已經否認消息，金龍浩卻再表示，崔智友、車藝蓮、韓佳人、高素榮與韓藝瑟5名知名女星是「卡拉OK房朋友」。

崔智友的老公疑似曝光。（圖/翻攝自橫豎都是研究所YouTube）

金龍浩暗指崔智友老公是牛郎。（圖/翻攝自橫豎都是研究所YouTube）

金龍浩無預警公開一張酒局照片，並指其中一名男子就是崔智友的老公，「那一看就是在有聲場所照的照片。」又曝光一張男子露出精壯身材運動的照片，「那是崔智友老公最近的近照。」金龍浩指出，崔智友寵夫無極限，還替對方創立了事業，把一切都安排妥當。

金龍浩曝光車子開入摩鐵的證據照。（圖/翻攝自橫豎都是研究所YouTube）

金龍浩爆料，「我今天得知一個非常衝擊的爆料照片，崔智友買了一台BMW給老公，最近有人看到那台車進出motel，那個車牌號碼就是崔智友買給她老公的車，而且副座走下來的是女生。」並拿出一張車子駛入旅館的照片佐證，強調還有其他照片但不方便公開，事實上，過去就有新聞爆出崔智友的老公是牛郎出身，但遭到所屬經紀公司YG嚴正否認。

(中時新聞網)