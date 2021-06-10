國民黨立委賴士葆昨日在立法院質詢時認為，三級警戒延長至28日，報稅期限應延至三級警戒解除後再加一個月。行政院長蘇貞昌回應表示，會請財政部研擬是否可以再延。不過，財政部次長李慶華今天在行政院會後記者會表示，距離月底報稅截止還有半個月時間，初步評估不需要延期。

李慶華指出，截至目前綜所稅已有451.37萬戶完成申報，73％已完成申報，且5月15日起暫停臨櫃期間，民眾已在線上申報完成，再加上已經延期一個月，因此，不用延長期限。

另外，考量部分民眾仍有臨櫃辦理需求，財政部昨日宣布，6月15日起全國國稅局、分局、稽徵所將恢復臨櫃報稅服務。不過，李慶華說，考量臨櫃辦理須審慎評估防疫風險，因此，將再和國稅局、賦稅署審慎檢討。

疫情升溫，財政部日前宣布延長報稅期限至6月30日。賴士葆昨日質詢時指出，三級警戒又延長到6月28日，報稅期限是否可以延後到三級警戒解除後再加一個月。列席備詢的財政部長蘇建榮表示，目前已有約451萬人完成申報，還是鼓勵用網路申報，之所以會將報稅期限定在30日，涉及系統及國庫調度問題，這是考量現實的情況。

蘇建榮指出，財政部有做好第一線人員的防護措施。蘇貞昌則說，目前報稅已經延後，在疫情期間當然要延後，他會請財政部研擬是否可以再延後。

(工商 )