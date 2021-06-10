國民黨立委賴士葆昨日在立法院質詢時認為，三級警戒延長至28日，報稅期限應延至三級警戒解除後再加一個月。行政院長蘇貞昌回應表示，會請財政部研擬是否可以再延。不過，財政部次長李慶華今天在行政院會後記者會表示，距離月底報稅截止還有半個月時間，初步評估不需要延期。
李慶華指出，截至目前綜所稅已有451.37萬戶完成申報，73％已完成申報，且5月15日起暫停臨櫃期間，民眾已在線上申報完成，再加上已經延期一個月，因此，不用延長期限。
另外，考量部分民眾仍有臨櫃辦理需求，財政部昨日宣布，6月15日起全國國稅局、分局、稽徵所將恢復臨櫃報稅服務。不過，李慶華說，考量臨櫃辦理須審慎評估防疫風險，因此，將再和國稅局、賦稅署審慎檢討。
疫情升溫，財政部日前宣布延長報稅期限至6月30日。賴士葆昨日質詢時指出，三級警戒又延長到6月28日，報稅期限是否可以延後到三級警戒解除後再加一個月。列席備詢的財政部長蘇建榮表示，目前已有約451萬人完成申報，還是鼓勵用網路申報，之所以會將報稅期限定在30日，涉及系統及國庫調度問題，這是考量現實的情況。
蘇建榮指出，財政部有做好第一線人員的防護措施。蘇貞昌則說，目前報稅已經延後，在疫情期間當然要延後，他會請財政部研擬是否可以再延後。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。