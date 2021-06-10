陳美鳳重現當年經典的歌廳秀表演。（民視提供）

陳美鳳重現當年經典的歌廳秀表演。（民視提供）

民視備檔八點檔《黃金歲月》預告最近從電視到社群平台強力放送，讓觀眾及粉絲相當期待。飾演西餐廳老闆娘「江美娟」的陳美鳳，為重現當年秀場的絕代風華，日前拍攝大開場戲時特別穿起華麗秀服吊鋼絲。曾是秀場女神的陳美鳳表示，觀眾真的有福了，可以在八點檔看到過去秀場盛事，至於一般在古裝劇才看到的吊鋼絲大場面，則是當年大牌藝人潘迎紫等級才有的大秀場面規格。

陳美鳳回想當時在秀場吊鋼絲，那都是非常大牌藝人的出場方式，為了這一小段表演，她特地花時間找了林薇手工婚紗好幾趟，討論衣服跟造型，很謝謝林薇老師在短時間內創作出一套可以吊鋼絲在半空中時自在移動、也能拆解下來成華麗秀服，真的非常謝謝她接下這麼艱難的挑戰。

拍攝這場重頭戲當天，特效團隊把高台堆到3樓高，底下的工作人員都不禁為陳美鳳捏一把冷汗，劇組為此找來替身，要替陳美鳳完成吊鋼絲的重頭戲，但陳美鳳堅持要自己來完成，不僅徒步爬上高台，還在乾冰中來回飛了好幾個小時，也許播出只有5分鐘的畫面，陳美鳳仍堅持全程參與，耗時10小時終於完成。

陳美鳳表示，最近看到預告強力放送，很多人都私訊問她播出時間，讓她也非常期待。她笑說拍《黃金歲月》真的很過癮，因為這是講述當年秀場的風華，讓她可以回想到以前秀場台前跟台後的點點滴滴，請觀眾屆時記得收看。

(中時 )