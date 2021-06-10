國產高端疫苗今天傍晚將公布二期臨床試驗的解盲結果，ICU醫師陳志金在臉書發文解釋，研究藥效的臨床試驗通常會分作打疫苗的實驗組和打安慰劑的對照組來進行比較，且為了避免人為偏差，兩針會採密碼編號隨機分給受試者，因此受試者與研究者都不知道誰被打了什麼，直到研究結束才會揭曉。

陳志金今（10日）在臉書發文表示，國產高端疫苗將在今天傍晚公布二期臨床試驗的解盲結果，不少人好奇究竟什麼是「解盲」，他表示，在研究藥效的臨床試驗，一般會以接受藥物的「實驗組」和沒有接受藥物「對照組」來進行各種成效或數據的比較。為了避免人為「偏差」，會以「雙盲」的方式進行比較。

陳志金解釋，簡單來說受試者和研究者都不知道哪些人是被分配在實驗組和對照組。在疫苗研究中，「實驗組」會被注射真的疫苗，「對照組」則會被注射沒有療效的安慰劑，而這兩「針」會用密碼編號，依編碼規則隨機分配給受試者，外觀上幾乎一模一樣。因此受試者與研究者都不知道誰被打了什麼，這就叫做「雙盲」。

陳志金指出，會這樣進行研究是為了避免「人為認定」的偏差發生。如果受試者知道自己打的是疫苗，在心理上會主觀的覺得它有效，或特別容易感覺它的副作用；而研究者若知道誰打了疫苗，對症狀、副作用和實驗數據的判斷也可能受影響。

陳志金表示，當研究結束、資料收集完成後，就會進行「解盲」的動作，也就是依照之前的隨機編碼方式，解碼恢復「連結」，讓負責分析資料的人知道哪一組資料數據是屬於打疫苗的人，哪一組是屬於打安慰劑的人，進行比較分析。

(中時新聞網)