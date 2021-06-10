隨著防疫第三級警戒延長至6月28日，一年一度的端午佳節也將屆，然而面對嚴峻的疫情，身處第一線的波麗士仍然嚴陣以待，防疫工作做好做滿，除了配合區公所在市場等易聚集處作分流管制措施，更要針對不斷變動的防疫熱區高頻巡視，宣導取締未戴口罩，另外原有的治安、交通等工作也要持續執行，工作辛勞程度溢於言表。

新北市議員陳明義為此特別於本（10）日中午親赴林口警分局致贈鬍鬚張美味粽子，由分局長陳保安親自代表接受。(宋原彰翻攝)

新北市議員陳明義為此特別於本（10）日中午親赴林口警分局致贈鬍鬚張美味粽子，由分局長陳保安親自代表接受，議員表示這段期間員警真的太辛苦了，面對高風險、看不到的病毒，仍要戮力以赴做好防疫工作，因此帶來美味香粽提供員警享用，以表達感謝之意。

分局長陳保安感謝陳議員的支持與慰勞，端午佳節即將到來，員警仍需戰戰兢兢恪盡職守落實防疫工作，然而收到議員致贈的美味粽子，讓同仁在享用之餘仍可感受到端午節濃郁的氛圍，另也呼籲民眾疫情仍處嚴峻，佳節期間透過電話或視訊一樣可以向家鄉的親人噓寒問暖，也可杜絕防疫破口。

(中時新聞網)