印度4月至5月中旬疫情持續高峰，不過股市表現卻越挫越勇，6月3日再創歷史新高，也推升投信發行的印度相關基金績效長紅，觀察今年來表現全數正報酬。

市場法人表示，多數外資券商預估，今年印度GDP成長率仍有超過10％的可能，外資資金也持續挹注，加上疫苗生產可望加速、政策利多持續，都有助印度股市表現，建議可留意印度基金投資契機。

群益印巴雙星基金經理人陳建彰指出，印度是疫苗全球最大生產國，根據該國衛生與家庭福利部指出，印度只花114天就完成1.7億劑的疫苗施打，比美國與大陸還快，現階段印度全國新冠疫苗接種率僅約10％，但年底前可到接近群體免疫的目標。

印度5月份起國產疫苗加速生產，搭配印度血清研究所（SII）每日生產逾200萬劑，如此11月以前接種率將達50％，年底前更將加速至62％，達到接近群體免疫的目標，疫苗供應將加速，疫情降溫定可期，股市未來表現不容小覷。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑認為，經濟基本面上，印度4月製造業PMI略升至55.5，已連續九個月處於擴張區間，同期間服務業PMI雖然略降至54，但依舊是去年4月以來的相對高位，顯示印度內、外部經濟環境同步改善。外資在亞洲各主要股市中，淨買超近60億美元居冠，顯示對印度股市相對樂觀，資金進駐的情形相當明顯。

中長期來看，若這次印度二度封鎖措施見效加上疫苗順利施打，市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％，接近金融海嘯前後的榮景。統計1996年以來，MSCI印度股市EPS成長率在20％以上，或高於長期均值的當年度，無論大型股Sensex指數或MSCI印度中小型股指數均有亮眼表現，即今明年印度股市料將可期。

(工商 )