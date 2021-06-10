富邦悍將洋投羅力本季找回身手，沒想到卻碰上疫情攪局，中職將停賽超過1個月，但他利用這段時間「重新開機」，修正揮臂太長的缺點，也正在積極開發新球種，希望能在復賽時端出「新菜」來面對打者。

來台第9年的羅力本季出賽9場，其中有6場優質先發，繳出3勝3敗，自責分率2.5，3月時表現亮眼獲選投手單月MVP，沒想到上月受到台灣新冠肺炎疫情升溫影響，比賽被迫停擺。

羅力表示，自己很滿意開季時的表現，代表自己在休季期的準備方向正確，不過5月開始時自己表現有些不理想，尤其是5月12日對樂天桃猿6局失5分，自己也在反省與檢討，會觀看之前的比賽影片，從中修正錯誤，「有發現自己揮臂太長，這影響到速球的轉速。」

除了修正揮臂，羅力也利用這段時間開發新球路，他笑說：「有趁這段時間在牛棚日時做些新球路的嘗試，就像是在做實驗，然後在模擬賽時使用出賽，看看有沒有一些新的效果，希望能在復賽後有些新武器、新策略，讓表現更好。」

這段時間羅力固定課表訓練，周一長傳、周三牛棚、周五模擬比賽，他表示現在在模擬比賽時的投球量約4局、60球左右的量，若依照目前三級警戒到28日，29日可以復賽的話，他以29日先發就能投到100球的目標準備。

(中時 )