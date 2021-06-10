六福村團隊在凌晨啟動輸出計畫，由吊車將艾瑪所在的箱籠，放入大貨車中。（六福村提供）

六福村團隊在搭機前，再度確認艾瑪的狀況。（六福村提供）

六福村團隊在運輸過程中，透過視訊掌握艾瑪的狀況。（六福村提供）

白犀牛艾瑪順利抵達位於日本東武動物園的新家，十分好奇。（六福村提供）

白犀牛瀕臨絕種、全球數量僅剩18000隻，六福旅遊集團、莊福文教基金會長期致力於保護瀕危動物，去年9月22日與日本東武鐵道集團跨國攜手，啟動台灣史上最大的「瀕危動物輸出」，原本生長在六福村野生動物園的白犀牛艾瑪6月8日啟程，前往日本，經過16小時的長途跋涉，終於抵達東武動物公園，成為為台灣大型瀕危動物輸出成功的首例。

莊福文教基金會董事長賴振融指出，前董事長莊秀石過去致力於本土物種、瀕危動物的保育，其中在白犀牛的部分，繁育成果更是傲視亞洲，此次的台日白犀牛交流、合作「期望只是起點」，此事也獲得日本台灣交流協會、台灣日本關係協會、台灣和日本動物園暨水族館協會重視，賴振融也說，期望藉由此事讓更多國動物保育組織關注，使犀牛永續生存。

瀕危動物輸出計畫起源於去年，艾瑪自幼生長於六福村野生動物園，今年4月間，動保員、獸醫及工作團隊、她的娘家代表犀牛珠五花，也為她舉辦歡送會，準備美食讓艾瑪享用，包含艾瑪最愛的玩具、號稱「犀牛乖乖」的台灣特產7號牧草等，讓艾瑪能適度補充營養。

在出發的前一天，艾瑪似乎也感到不捨、不安的走動，動保員也為她抹上泥巴，舒緩心情，也確保她健康無虞。8日凌晨2點，在經過半年的訓練，艾瑪順利的走入箱籠，由起重機將箱籠放上運輸專車，抵達桃園機場後，再上飛機，展開長達16小時的旅程。

艾瑪個性溫和，在旅程中情緒穩定，甚至放鬆到入睡。抵達日本後，艾瑪下飛機後也直接前往東武動物公園，艾瑪十分好奇新環境，在新家不停東張西望，又自己走入欄舍中，讓在場人員十分興奮。未來艾瑪將與另隻目前還在日本其他動物園的公犀牛莫蘭共結連理，促進全球犀牛血緣豐富化。

賴振融也對輸出團隊表達感謝，他指出，由於台灣、日本疫情嚴峻，面臨運輸減班、嚴格限制入境及語言問題，加上大型動物搬遷運輸的門檻相當高，此次動物外交，六福村團隊及莊福文教基金會顧問劉振軒、金仕謙功不可沒。

賴振融也說，今年莊福文教基金會將正式於六福村野生動物園，成立亞洲最大的犀牛繁育基地，除了促進物種血緣交換，也期望能更與國際專家交流，推廣全民動物保育教育、成立區域型保育救傷基地，回饋社會。

此次大型動物輸出獲許多台灣企業高度關注，包含上洋產業代理三菱重工空調、禮客OUTLET、TAKASIMA高島、台灣卡多摩嬰童館股份有限公司、強固企業有限公司、美學生活置業股份有限公司、潤泰集團 潤泰旭展股份有限公司、彩色天空藝術有限公司、富邦產物保險股份有限公司、香港商信可股份有限公司台灣分公司、禾煜科技股份有限公司等企業均給予支持下，期望使更多人重視瀕危犀牛族群的永續發展的議題。

(中時 )