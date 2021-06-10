行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，規模為2600億元。但仍有許多受到疫情影響之企業、勞工被遺漏在名單外；民眾黨立院黨團呼籲，政府保障受疫情影響的300萬青壯勞動力，提升投入新興產業或產業轉型能力，加入重點產業發展，增進疫情下的國家戰略產業量能。

民眾黨團表示，過去執政黨用太多神話式的「大內宣」打造願景，但執政的根本還是政策需務實處理，民眾黨將在預算審查時提案今日記者會的訴求，期待政府能務實而不務虛。

民眾黨立委張其祿表示，行政院再提升2600億紓困預算，應該更有準確的目的性，包括優先採購疫苗以達到群體免疫，其餘經費都應優先作為穩定社會、紓困民眾生活發放，尤其在青壯年族群上，應思考更全面的生活補助方式，將人力引導至國家具發展力產業，維持國家競爭力。

賴香伶指出，根據勞動部資料顯示，至6月8日止有高達5,065人被放無薪假，較上一周增加940人，其中以餐飲服務業最為嚴重，但政府現有的紓困方案卻無法顧及這些人。同時紓困4.0號稱「加速加強加碼」，但勞工紓困貸款名額卻只有50萬名，讓許多有需求的民眾仍求助無門，考量貸款終究需償還，過度設限反讓弱勢勞工尋求紓困解藥四處碰壁外，連貸款都無法申請，實在矛盾。

她表示，疫情二次爆發對於應屆畢業生相當遺憾，應提高企業聘用新人的誘因，青年族群若掉出經濟安全線外，不只是社會勞動力的損失，更會拉長經濟復甦時間，政府應更慎重考慮對於青壯族群給予生活津貼。

民眾黨立委高虹安表示，疫情嚴峻，政府更應採跨部會合作模式，積極鼓勵並協助企業導入遠距辦公的資源，並從數位化程度高的年輕族群開始改變，才能達到事半功倍的效果。

她說，最有效的方式應由經濟部和勞動部結合，或由數位發展部主責，吸引將投入職場的年輕人掌握遠距辦公技能，讓完整學習課程的年輕人作為種子輔導員，並由政府分配需要的資源給欲進行數位轉型的中小企業，此外，產業數位化的同時，資安、資訊的勞動需求勢必增加，行政院過去推廣的「資安人才培訓服務網」中，培養350名資安實戰人才的人數已不足應可以更積極投入資源。

(中時 )